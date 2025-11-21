El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que habrá nuevos precios para varios trámites migratorios a partir del 1 de enero de 2026. La oficina explicó que todas las solicitudes que se envíen con sello postal de esa fecha en adelante deberán incluir ya las tarifas actualizadas. En cambio, los formularios que se manden hasta el 31 de diciembre de 2025 se seguirán tramitando con los precios actuales, sin cambios para el solicitante.

De acuerdo con el medio Telemundo49, el ajuste afectará a 8 formularios en total, con aumentos que van de 2 a 10 dólares. Entre los documentos alcanzados están el formulario I-765, usado para pedir o renovar permisos de trabajo bajo el programa TPS, y el formulario I-131, requerido para extender el periodo de permanencia temporal en EE.UU.

¿Cuáles son los trámites que tendrán nuevos costos?

USCIS señaló que en su comunicado que estos cambios en las tarifas responden al ajuste anual por inflación establecido en la ley HR1, a la que el presidente Donald Trump llamó 'One Big Beautiful Bill'. A partir del año fiscal 2026, los costos de varios trámites se irán actualizando cada año según el Índice de Precios al Consumidor. De acuerdo con la información difundida por la propia agencia, estos son los procedimientos que verán un ligero incremento en sus tarifas:

La tarifa anual de la Solicitud de Asilo (AAF) subirá de 100 a 102 dólares.

El formulario I-765 para obtener por primera vez un permiso de trabajo como solicitante de asilo pasará de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765 para el primer permiso de trabajo (EAD) bajo un permiso de permanencia temporal aumentará de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765 para renovar o extender el EAD bajo permiso de permanencia temporal subirá de 275 a 280 dólares.

El formulario I-765 para el primer EAD de quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 550 a 560 dólares.

El formulario I-765 para renovar o extender el EAD bajo TPS aumentará de 275 a 280 dólares.

El formulario I-131 para solicitar un nuevo período de permanencia temporal (re parole) subirá de 275 a 280 dólares.

El formulario I-821 para pedir o renovar el TPS pasará de 500 a 510 dólares.

¿Qué formularios que no tendrán aumentos en 2026?

USCIS informó que, pese al ajuste general de tarifas previsto en la ley HR1, hay 3 trámites que no tendrán ningún aumento. La agencia aclaró que estos costos se mantendrán iguales durante todo el año 2026. Estos son: