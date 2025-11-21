HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

USCIS anuncia nuevos precios para trámites migratorios desde el 1 de enero de 2026: revisa la lista completa

USCIS informó que a partir del año fiscal 2026, los costos de varios trámites migratorios se irán actualizando cada año, según el Índice de Precios al Consumidor.

USCIS anunció nuevas tarifas para realizar trámites migratorios desde el 2026.
USCIS anunció nuevas tarifas para realizar trámites migratorios desde el 2026. | Difusión

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que habrá nuevos precios para varios trámites migratorios a partir del 1 de enero de 2026. La oficina explicó que todas las solicitudes que se envíen con sello postal de esa fecha en adelante deberán incluir ya las tarifas actualizadas. En cambio, los formularios que se manden hasta el 31 de diciembre de 2025 se seguirán tramitando con los precios actuales, sin cambios para el solicitante.

De acuerdo con el medio Telemundo49, el ajuste afectará a 8 formularios en total, con aumentos que van de 2 a 10 dólares. Entre los documentos alcanzados están el formulario I-765, usado para pedir o renovar permisos de trabajo bajo el programa TPS, y el formulario I-131, requerido para extender el periodo de permanencia temporal en EE.UU.

PUEDES VER: USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

¿Cuáles son los trámites que tendrán nuevos costos?

USCIS señaló que en su comunicado que estos cambios en las tarifas responden al ajuste anual por inflación establecido en la ley HR1, a la que el presidente Donald Trump llamó 'One Big Beautiful Bill'. A partir del año fiscal 2026, los costos de varios trámites se irán actualizando cada año según el Índice de Precios al Consumidor. De acuerdo con la información difundida por la propia agencia, estos son los procedimientos que verán un ligero incremento en sus tarifas:

  • La tarifa anual de la Solicitud de Asilo (AAF) subirá de 100 a 102 dólares.
  • El formulario I-765 para obtener por primera vez un permiso de trabajo como solicitante de asilo pasará de 550 a 560 dólares.
  • El formulario I-765 para el primer permiso de trabajo (EAD) bajo un permiso de permanencia temporal aumentará de 550 a 560 dólares.
  • El formulario I-765 para renovar o extender el EAD bajo permiso de permanencia temporal subirá de 275 a 280 dólares.
  • El formulario I-765 para el primer EAD de quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 550 a 560 dólares.
  • El formulario I-765 para renovar o extender el EAD bajo TPS aumentará de 275 a 280 dólares.
  • El formulario I-131 para solicitar un nuevo período de permanencia temporal (re parole) subirá de 275 a 280 dólares.
  • El formulario I-821 para pedir o renovar el TPS pasará de 500 a 510 dólares.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

¿Qué formularios que no tendrán aumentos en 2026?

USCIS informó que, pese al ajuste general de tarifas previsto en la ley HR1, hay 3 trámites que no tendrán ningún aumento. La agencia aclaró que estos costos se mantendrán iguales durante todo el año 2026. Estos son:

  • La tarifa de asilo asociada al formulario I-589, para personas extranjeras que presentan una solicitud de asilo, seguirá siendo de 100 dólares.
  • El formulario I-765 para la renovación o extensión del permiso de trabajo (EAD) de solicitantes de asilo continuará costando 275 dólares.
  • El formulario I-360 para quienes aplican a la categoría de Joven Inmigrante Especial se mantendrá en 250 dólares.
