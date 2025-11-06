HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata
USA

Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

Agentes de la Policía Estatal respondieron a un presunto hurto en Walmart, donde dos mujeres, acompañadas de niños, sustrajeron varios productos de primera necesidad.

Mujer de Connecticut fue arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart.

El pasado 1 de noviembre, agentes de la Policía Estatal se desplazaron hasta el supermercado Walmart, ubicado en Cortlandville, Nueva York, en respuesta a un presunto caso de hurto.

Según un reporte de los trabajadores del establecimiento, dos mujeres que iban acompañadas por dos menores de edad habrían llenado un carrito de compras con productos de primera necesidad y artículos para el hogar. El valor total de la mercadería sustraída superaba los US$1.100.

lr.pe

Mujeres acusadas de robo habían escapado de la policía

La Policía Estatal fue informada de que una de las mujeres salió del local junto a los dos menores, aunque sin llevar productos consigo. De acuerdo a los agentes, la otra mujer cruzó todas las cajas registradoras sin realizar el pago correspondiente, lo que motivó la intervención del personal de seguridad del establecimiento.

Pese a ello, ambas féminas lograron escapar rápidamente hacia el estacionamiento, donde abordaron un vehículo y se retiraron del lugar. Ante esta situación, las autoridades emitieron una alerta a las diferentes agencias del orden público de la zona, proporcionando la descripción del automóvil y el número de matrícula para facilitar su localización.

lr.pe

El posterior arresto de las ladronas

Dos días después del incidente en el supermercado, el 3 de noviembre, oficiales del Departamento de Policía de Cortland ubicaron el vehículo involucrado circulando por la calle Main. Al identificarlo, procedieron a detenerlo y a interrogar a las dos mujeres que se encontraban a bordo.

Durante la intervención, una de ellas fue identificada como Gabrielle Renee Ocasio, una joven de 20 años con domicilio en Norwich, estado de Connecticut. Tras las indagaciones iniciales, Ocasio fue arrestada en el acto, mientras que su acompañante no enfrentó cargos por este caso.

La detenida fue acusada formalmente de hurto mayor en cuarto grado, un delito grave según la legislación local. Luego de ser procesada, se le entregó una citación para presentarse ante el Tribunal Municipal de Cortlandville en el mes de diciembre, donde deberá responder por los hechos que se le imputan.

