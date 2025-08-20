El PlayStation 5 será más caro en EE.UU.: Sony anuncia alza de precios desde el 21 de agosto

Sony anunció el incremento de sus precios a partir de mañana, 21 de agosto. | Foto: Composición LR

Sony anunció el incremento de sus precios a partir de mañana, 21 de agosto. | Foto: Composición LR

La división de videojuegos de Sony emitió un comunicado que anuncia el aumento en el precio de su popular consola PlayStation 5. Según comunicaron en su blog, este tendrá un aumento de 50 dólares solo en EE.UU. Asimismo, confirmó que otros productos relacionados a las consolas mantendrán sus costos.

La medida repercutió en los jugadores de la consola, que se mostraron visiblemente enojados por la decisión. Aunque no ha sido confirmado por Sony, se cree que el ajuste de precios se encuentra ligado directamente con las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, que iniciaron oficialmente este mes, imponiendo el 30% a China.

¿Cuál es el nuevo precio de la PlayStation 5, impuesto por Sony?

"Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico desafiante", inicia su comunicado Sony, publicado en su blog oficial. A partir de mañana, 21 de agosto, la popular consola verá un aumento de US$50 a su precio original, en todas sus versiones. Así, la PS5 regular pasará de US$500 a US$550, el edición digital, US$500 y la Pro, US$750.

En los primeros días de agosto, funcionarios de Sony dijeron que se encontraban trabajando en formas para no verse afectados por los aranceles que el presidente Trump ha impuesto. Asimismo, confirmó que sus periféricos, ya sea los mandos, audífonos o relacionados, no experimentarán el alza de precios y se mantendrán normal. Tampoco mencionó el precio de los juegos, por lo que se espera que no cambie.

Otras empresas también están ajustando sus precios frente a las medidas de Trump. Foto: Composición LR.

PUEDES VER: La técnica infalible que puedes usar con la cámara del celular para detectar billetes falsos en 2025

Play Station 5 no es la única que aumentó sus precios

Pese al revuelo generado, Sony no es la única compañía de videojuegos que actualmente está ajustando sus costos. Microsoft subió el precio de sus Xbox en mayo de este año y Nintendo, si bien no presentó un incremento en la consola, sus juegos si están costando por lo menos US$10 más, lo que genera un descontento general entre los fanáticos de las consolas.

En redes sociales, los 'gamers' no han dudado en mostrar su rechazo a esta nueva tendencia que hay entre compañías de videojuegos. Lo cierto es que la mayoría de sus productos son hechos en China, lo que significa que, para entrar al mercado estadounidense, deberán pagar las altas tarifas del 30% que Trump exige desde el año pasdo.