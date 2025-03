El mayor fracaso de Apple: cuando intentó competir con Nintendo y PlayStation, pero terminó humillado

Cuando piensas en Apple, automáticamente viene a tu mente la imagen de una compañía exitosa. Esto se debe a que la empresa fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne ha revolucionado el mercado con productos icónicos. Además del iPhone, destacan los iPad, los Apple Watch, las computadoras Mac y MacBook, así como otros dispositivos realmente innovadores.

No obstante, no todos los productos tecnológicos que ha lanzado Apple han logrado triunfar en el mercado. A lo largo de su historia, la marca de la manzana ha diseñado varias tecnologías que no han logrado alcanzar el éxito esperado. Entre estos intentos fallidos se encuentra Apple Pippin, un ambicioso proyecto con el que buscaron entrar a la industria de los videojuegos.

¿Qué era la Apple Pippin?

En la década de los noventa, el mercado de los videojuegos estaba dominado por tres grandes compañías: PlayStation, Nintendo y Sega. Los de Cupertino vieron una oportunidad de negocio que podría generarles enormes ganancias, así que decidieron aliarse con Bandai para diseñar su primera (y única) consola: la Apple Pippin. ¿Llegaste a tenerla? Posiblemente no.

Lanzada en 1995, la Apple Pippin fue una consola que, al igual que la PlayStation, utilizaba CD como soporte para sus juegos. No era un mal dispositivo, ya que poseía un procesador PowerPC 603 a 66 MHz, 6 MB de RAM y una resolución de 640x480 píxeles. Además, incorporaba un módem para conexión a Internet, una característica innovadora para la época.

Un detalle que diferenciaba a la Apple Pippin de la Nintendo 64 y la primera PlayStation era su mando inalámbrico, que funcionaba a través de un puerto infrarrojo. Esto significaba que los controles no tenían cables, una característica llamativa y poco común en aquellos años. Además, la consola permitía conectar diversos accesorios, como un teclado, mouse, entre otros.

¿Por qué fracasó la Apple Pippin?

Como habrás notado, la Apple Pippin parecía una consola atractiva para su época, ya que tenía una potencia similar a la de sus competidores. Sin embargo, la empresa de la manzana mordida cometió varios errores que llevaron al fracaso del dispositivo, logrando vender solo 46,000 unidades de las 100,000 que habían fabricado. Uno de sus mayores desaciertos fue el elevado precio.

Mientras que la Nintendo 64 costaba 199 dólares y la PlayStation 1 tenía un precio de 299 dólares, la Apple Pippin debutó con un precio inicial de 559 dólares, justificando su costo con la promesa de ser también podía usarse como una computadora. Desafortunadamente, este elevado precio, sumado a la desconfianza de los consumidores, hizo que la mayoría prefiriera una consola tradicional.

Otro factor que jugó en contra de la Apple Pippin fue su escaso catálogo de videojuegos. Mientras que sus competidores contaban con miles de títulos, la consola de la manzana mordida apenas logró reunir entre 25 y 30 juegos oficiales. Para empeorar la situación, la mayoría de esas entregas no eran juegos famosos, sino títulos educativos o software multimedia, lo que reducía aún más su atractivo.

En 2006, la revista PC World elaboró un ranking de los 20 peores productos tecnológicos de todos los tiempos y, para sorpresa de nadie, esta consola de videojuegos figuraba en la lista. Actualmente, es considerada el mayor fracaso de Apple, ya que fue descontinuada y retirada del mercado en 1996, apenas un año después de su lanzamiento oficial.