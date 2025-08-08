Se reporta un tiroteo en la Universidad de Emory, Atlanta. Un policía fue herido y buscan al sospechoso. | ABC News

La Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, ha emitido una alerta urgente por un tirador activo en su campus, específicamente en el área de la farmacia CVS en Emory Point. En su sitio web oficial, la universidad pidió a la comunidad seguir el protocolo de seguridad: "CORRE, ESCÓNDETE, LUCHA", y evitar la zona. La situación está en desarrollo y las autoridades están respondiendo.

El Departamento de Policía de Atlanta y el FBI están respondiendo. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, emitió un comunicado en el que decía: "Estamos horrorizados por la noticia de la Universidad Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad del campus".

Cierran el campus de la CDC cerca a la universidad

Según informó una fuente del CDC al medio CNN todo el campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se encuentra bajo confinamiento, ya que está muy cerca de la Universidad de Emory. Las autoridades están manejando la situación, y se pide a todos en la zona que permanezcan en resguardo y sigan las indicaciones oficiales.

Policía herido es hospitalizado

Un oficial de policía ha sido llevado de emergencia a un hospital cercano tras ser herido, informó un portavoz del condado de DeKalb. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su estado de salud.

Emory indica emergencia policial, pero no menciona al tirador

La Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad Emory informó alrededor de las 6.30 p.m. que la "emergencia policial" en el campus continúa activa, casi una hora y media después de que se reportara la presencia de un tirador activo.