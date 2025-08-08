Reportan un tirador activo en campus de la Universidad de Emory de Atlanta, EEUU: "Corran, escóndanse, eviten la zona"
El sospechoso estaría siendo rodeado por las autoridades, mientras el FBI está en camino para atender la situación.
- Tiroteo deja 4 muertos en un bar de Montana, EEUU: FBI busca al sospechoso que está prófugo, es un exmilitar y está armado
- Tiroteo en Walmart en video: cámara corporal capta a mujer con cuchillo intentando agredir a oficiales en Bakersfield, California
La Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, ha emitido una alerta urgente por un tirador activo en su campus, específicamente en el área de la farmacia CVS en Emory Point. En su sitio web oficial, la universidad pidió a la comunidad seguir el protocolo de seguridad: "CORRE, ESCÓNDETE, LUCHA", y evitar la zona. La situación está en desarrollo y las autoridades están respondiendo.
El Departamento de Policía de Atlanta y el FBI están respondiendo. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, emitió un comunicado en el que decía: "Estamos horrorizados por la noticia de la Universidad Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad del campus".
PUEDES VER: Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA
Cierran el campus de la CDC cerca a la universidad
Según informó una fuente del CDC al medio CNN todo el campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se encuentra bajo confinamiento, ya que está muy cerca de la Universidad de Emory. Las autoridades están manejando la situación, y se pide a todos en la zona que permanezcan en resguardo y sigan las indicaciones oficiales.
PUEDES VER: Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU
Policía herido es hospitalizado
Un oficial de policía ha sido llevado de emergencia a un hospital cercano tras ser herido, informó un portavoz del condado de DeKalb. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su estado de salud.
PUEDES VER: Identifican a 3 víctimas nuevas de las Torres Gemelas a 24 años del atentado terrorista del 9/11 en Estados Unidos
Emory indica emergencia policial, pero no menciona al tirador
La Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad Emory informó alrededor de las 6.30 p.m. que la "emergencia policial" en el campus continúa activa, casi una hora y media después de que se reportara la presencia de un tirador activo.