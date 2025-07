Donald Trump amenaza a Zohran Mamdani y dice que lo arrestará si impide que Nueva York colabore con ICE

Donald Trump afirmó que, si Zohran Mamdani gana en Nueva York y no colabora con ICE, será arrestado. | Composición LR

Donald Trump afirmó que, si Zohran Mamdani gana en Nueva York y no colabora con ICE, será arrestado. | Composición LR

El presidente Donald Trump lanzó una fuerte amenaza al candidato demócrata por la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, quien dejó en claro su posición a favor de la protección de inmigrantes latinos contra las políticas migratorias del líder republicano.

El mandatario señaló que si Mamdani, de ganar las elecciones, no colaboraba con ICE, lo arrestaría por oponerse a las leyes federales.

Trump amenaza con arrestar a Mamdani si no coopera con ICE

Donald Trump se pronunció tras la victoria de Zohran Mamdani a las primarias del Partido Demócrata en Nueva York. De ganar la Alcaldía, el mandatario afirmó que, si no colabora con su programa migratorio y coopera con ICE, este será detenido y deportado. "Bueno, entonces tendremos que arrestarlo", expresó el líder republicano este martes 1 de julio ante la prensa.

El presidente Trump mostró su total rechazo a la postura de Mamdani, quien está en contra de la campaña de deportaciones masivas y redadas agresivas que impulsa el gobierno federal. "No necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, lo vigilaré con mucho cuidado en nombre de la nación", añadió Trump.

Mamdani respondió a esta amenaza con un comunicado difundido a través de sus redes sociales, enfatizando que no aceptarán esta intimidación por parte del mandatario y que "los votantes rechazarán rotundamente esto en noviembre". Asimismo, crítico la gestión de Eric Adams, afirmando que se sometió a estas amenazas, alineándose a la política de odio del actual gobierno.

"El Presidente de los Estados Unidos acaba de amenazar con hacerme arrestar, despojarme de mi ciudadanía, ponerme en un campamento de detención y deportarme. No porque haya quebrantado alguna ley, sino porque me niego a permitir que ICE aterrorice nuestra ciudad. Sus declaraciones no solo representan un ataque a nuestra democracia, sino un intento de enviar un mensaje a cada neoyorquino que se niega a esconderse en las sombras", expresó

PUEDES VER: Donald Trump firma memorando que prohíbe a ciudadanos de Estados Unidos viajar por turismo a Cuba

Zohran Mamdani, el candidato de los inmigrantes en Nueva York

El nombre de Zohran Mamdani resuena en medio de una política migratoria agresiva, donde Donald Trump, agentes de inmigración y aliados al Partido Republicano buscan llevar a cabo el programa de deportación masiva mpas grande de la historia, cosa que rechaza contundentemente el ganador de las primarias de los demócratas.

Mamdani, quien podría llevarse la Alcaldía de Nueva York, deja clara su inclinación política y colaboración que tendría con el actual gobierno que, en materia de deportaciones, sería nula. El demócrata de 33 años aparece en un contexto donde miles de inmigrantes temen ser expulsados del país y, con un mensaje de tranquilidad, asegura que este grupo de residentes no tendrán nada de que temer, ya que no cooperará ni con ICE ni con CBP ni con cualquier agencia federal que busque vulnerar sus derechos.