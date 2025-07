Gobierno de Trump estaría por superar número de muertes de inmigrantes arrestados bajo custodia de ICE en décadas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) confirmó el último mes la muerte de dos inmigrantes en sus centros de detención en Estados Unidos. Estos decesos podrían convertir al Gobierno de Donald Trump como uno de los más “letales” en las últimas décadas, informó CBS News.

Durante el año fiscal 2025, el número de fallecidos bajo la custodia del ICE está superando a los anteriores años, incluyendo a la administración de Joe Biden y Barack Obama. Expertos en derechos humanos advierten que, de continuar con la tendencia, al finalizar el presente año el número de muertes se duplicaría.

¿Cuántos inmigrantes fallecieron en centros de detención del ICE?

Hasta el último día de junio, ICE reportó un total de trece muertes de inmigrantes detenidos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos de ellos prefirieron quitarse la vida que ser deportados a terceros países. Esta cifra supera el total de 12 fallecimientos reportados durante todo el año fiscal 2024.

Paul Chavez, director de litigio y defensa de Americans for Immigrant Justice, reveló a The New York Times que este aumento se debe a las condiciones inhumanas en las que viven los migrantes. “Estas son las peores condiciones que he visto en mis 20 años de carrera”, comentó.

Últimos dos inmigrantes fallecidos en centros de detención del ICE

Entre las muertes más recientes se encuentra la de un ciudadano cubano de 75 años, quien perdió la vida la semana pasada mientras permanecía detenido. También se confirmó el fallecimiento de Johnny Noviello, ciudadano canadiense de 49 años, quien fue hallado inconsciente el pasado 23 de junio en un centro de detención en la ciudad de Miami.

Ante el último fallecido, el Gobierno de Canadá fue notificado del fallecimiento de un ciudadano canadiense mientras se encontraba detenido en Estados Unidos. Los funcionarios consulares canadienses solicitan urgentemente más información a las autoridades estadounidenses”, expresó Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, a través de su cuenta en la red social X.