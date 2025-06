Trump aún apuesta por negociar con Irán, pero sugiere que derroquen al gobierno si se niega a acuerdo sobre su programa nuclear

Tras el último ataque de Estados Unidos contra los centros nucleares de Irán, el presidente Donald Trump aún considera posible un tratado de diplomacia en Medio Oriente, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este lunes. Sin embargo, en caso que Irán no negocie sobre su programa nuclear, cree que los iraníes deberían derrocar su gobierno actual.

"Si el régimen iraní se niega a llegar a una solución diplomática pacífica, en la cual, por cierto, el presidente todavía está interesado y comprometido, ¿por qué no debería el pueblo iraní quitarle el poder a este régimen increíblemente violento que lo ha estado reprimiendo durante décadas?", sostuvo Leavitt.

PUEDES VER: Gobierno de Trump advierte posibles consecuencias para inmigrantes latinos tras ataque de EEUU a Irán

Estados Unidos destruye el programa nuclear de Irán

El último domingo, Estados Unidos se unió a la campaña militar de Israel y atacó a las tres principales bases nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan. Según funcionarios del gobierno de Trump, el objetivo de dichos ataques era impedir que Teherán desarrolle un arma atómica que pusiera en peligro a Medio Oriente.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump confirmó el ataque. "Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. ¡Ahora es hora de la paz! Gracias por su atención a este asunto", escribió.

Donald Trump sugiere un cambio de régimen en Irán

Tras el ataque, Trump advirtió que cualquier intento de represalia contra Estados Unidos por parte de Irán será devuelto con ataques más devastadores. "Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión", indicó. Además, sugirió que lo mejor para Irán era un cambio de régimen.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", publicó Trump en Truth Social, jugando con el acrónimo MAGA, como se conoce al movimiento "Make America Great Again" (haz a Estados Unidos grande otra vez).

PUEDES VER: Trump seguiría atacando a Irán sin autorización del Congreso de EEUU usando la Ley de Poderes de Guerra

¿Irán tomará represalias contra Estados Unidos?

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi, prometió una "acción firme" en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares clave. "Este crimen y esta profanación no quedarán sin respuesta", advirtió Musasvi en una declaración por televisión, asegurando que habrá una respuesta contundente ante "este error estadounidense".

Por otro lado, el Pentágono declaró haber "destruido el programa nuclear iraní", sin embargo, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló que en este momento no es posible determinar el alcance de los daños.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.