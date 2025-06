Trump seguiría atacando a Irán sin autorización del Congreso de EEUU usando la Ley de Poderes de Guerra

El 21 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó un ataque contra tres instalaciones nucleares en Irán, basándose en la Ley de Poderes de Guerra. Esta normativa permite al mandatario realizar acciones militares sin requerir la aprobación del Congreso. Según informaron fuentes del Gobierno a USA Today, Trump planea seguir utilizando esta legislación para intensificar su ofensiva en Medio Oriente.

La reciente decisión del presidente llevó al país a involucrarse en el conflicto entre Israel y el Estado Islámico. El mandatario justificó esta acción afirmando que “Irán no puede tener un arma nuclear”, lo que motivó el uso de bombarderos furtivos B-2 y misiles Tomahawk, que fueron lanzados desde submarinos.

¿Qué es la Ley de Poderes de Guerra?

La Ley de Poderes de Guerra es una resolución aprobada por el Congreso en 1973 con el objetivo de limitar la autoridad del presidente para iniciar acciones militares sin aprobación legislativa. La normativa exige que el jefe de Estado notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al inicio de una operación armada. Además, establece que cualquier despliegue de tropas no puede extenderse más de 90 días sin una autorización formal del Congreso.

Según explicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en conferencia de prensa en el Pentágono, "se les notificó después de que los aviones despegaron sanos y salvos. Pero cumplimos con los requisitos de notificación de la Ley de Poderes de Guerra". Aunque la administración de EE.UU. sostiene que actuó conforme a la ley, varios miembros del Congreso consideran que esta intervención podría resultar "inconstitucional"

Reacciones contra las acciones de Trump

La intervención de EE.UU. en Asia generó reacciones inmediatas y advertencias previas a la decisión de Trump. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por New York, afirmó en la red social X: "La desastrosa decisión del Presidente de bombardear Irán sin autorización es una grave violación de la Constitución y los poderes de guerra del Congreso".

Por su parte, el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, también expresó su desacuerdo y escribió en redes sociales: "Esto no es constitucional". Ro Khanna, de California, quien junto a Massie presentó el 17 de junio un proyecto para bloquear “hostilidades no autorizadas” en Irán, declaró: "Impedir que Irán tenga una bomba nuclear es una prioridad absoluta, pero arrastrar a Estados Unidos a otra guerra en Oriente Medio no es la solución". Añadió que "los ataques de Trump son inconstitucionales y ponen en riesgo a los estadounidenses, especialmente a nuestras tropas".