Aprovecha fuertes lluvias en Lima y se da una ducha en el techo de su casa

Durante el último fin de semana, miles de limeños fueron sorprendidos por intensas lluvias en la capital. El fenómeno no hizo más que incentivar la creatividad de los peruanos, quienes aprovecharon para hacer videos cómicos en el momento. Este es el caso de un joven que, con el agua de lluvia, decidió tomarse una refrescante ducha.

Tal como se aprecia en le video, el muchacho sube hasta el techo de su casa y, al notar la lluvia, fue por sus productos de aseo y comenzó con el duchazo. Se echó champú e inició su baño, hasta que el frío se apoderó de él y tuvo que recoger sus cosas para bajar a su casa.

Todo quedó registrado en un video que pronto se volvió tendencia en las redes sociales. Las imágenes hicieron reír a miles en TikTok, donde pronto acumuló miles de likes y reproducciones.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. “Eso no es nada, las lluvias en provincia son de otro nivel”, “A eso le llamo no tener nada más qué hacer”, “Yo hubiese juntado el agua para mis plantitas”, fueron algunas de las respuestas que dejaron los cibernautas.