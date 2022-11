Joven visita la casa de su enamorado y sus suegros le piden que arme el nacimiento de Navidad

¿Te sientes identificado? Faltan solo semanas para celebrar las fiestas navideñas, lo cual ha ocasionado que varias familias saquen sus adornos bien guardados para ponerlos en el interior y exterior de sus casas. Por esta razón, una joven aceptó la petición de sus suegros y los ayudó un poco con los arreglos tras visitar a su pareja. De inmediato, su acción provocó más de una sonrisa en los usuarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando ella acudió a la vivienda de su enamorado con el propósito de verlo y pasar un buen rato. No obstante, lo que sería una cita romántica se convirtió en un plan de manualidades.

Sin dudarlo, la muchacha agarró una pistola de silicona para armar en primer lugar el nacimiento. Después, continuó con los otros elementos para terminar a tiempo y evitar complicaciones.

PUEDES VER: Joven lleva a su novia suiza al mercado de Ventanilla y ella queda en shock con los precios

Su novio notó su concentración, por lo que decidió grabarla con su celular a escondidas. Sin embargo, fue descubierto y ambos lo tomaron con humor. Al final, divulgó el clip en su cuenta identificada como @brandonsolano7 en TikTok.

En cuestión de horas, alcanzó un millón de reproducciones que lo volvieron tendencia. Además, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para dejar sus opiniones. “Yo en tu casa”, “Si no hubiera llovido ayer, creo que si hubieras sido tú”, “Ya me vi armando el arbolito”, “Mi mamá con mi novio”, fueron algunos de ellos.