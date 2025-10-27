Joven se quiebra al pedir ayuda por la ola de extorsiones al alcalde José Jerí en el distrito de Comas. | Foto: Composición LR/TikTok.

Un joven peruano, conocido en TikTok como 'Jorge el caminante', conmovió a todos al quebrarse frente al presidente José Jerí durante un operativo policial en el distrito de Comas. Muy acongojado, el muchacho contó que vive amenazado constantemente debido a la creciente ola de inseguridad que afecta a su distrito. Sus palabras impactaron al mandatario y a los altos mandos de la PNP presentes, al señalar que en su zona las extorsiones se han vuelto parte del día a día y que muchos vecinos viven con miedo.

"En todos los paraderos de mototaxis están cobrando cupos. Y veo que cada vez más personas están muriendo y dónde está la seguridad, ¿dónde está la Policía Nacional del Perú?", comentó frente al presidente.

Joven pide ayuda al presidente José Jerí: "Me han correteado con bala"

El joven comentó que recibe amenazas, aparentemente, y según sus declaraciones, él cubre marchas a través de su cuenta de TikTok e incluso contó que ha recibido perdigones y malos tratos de la policía. "Yo quiero seguridad en mi distrito. Vengo siendo amenazado más de 2 semanas de muerte, dos semanas me han correteado con bala y dónde está la policía", enfatizó el joven muy indignado.

Asimismo, el joven tiktoker enfatizó frente al presidente José Jerí que así como existe efectivo policial correcto, también hay quienes dan muy mala imagen a la institución. "Hay tanta extorsión en el distrito de Comas, los negocios están sufriendo bastante extorsión y qué está haciendo el alcalde, qué está haciendo la Policía Nacional. Yo sé que hay policía bueno, estoy tan seguro que hay tantos policías buenos en el Perú, pero también tenemos a tantos policías malos y por pruebas de videos que vemos en redes sociales, vemos a tantos, policías cobrando coimas", relató.