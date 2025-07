A través de un video en Tiktok, se han viralizado las tiernas imágenes de un perrito que toma la leche de una cerdita junto a otros lechoncitos. El video, que ya es viral en la red social TikTok, ha generado diversos comentarios, como el del usuario, "De la Cruz", quien comentó: "Cuando tienes plata comes, donde quieres".

El video con las imágenes supera actualmente el millón de vistas y más 9.000 likes, causando furor en TikTok. Otro de los comentarios es de "Kevin_T07" quien comenta: "Ey, ey, hay un infiltrado".

Cachorrito toma lecha de cerdita y soprende a usuarios en TikTok

El video viral ya supera el millón de vistas, y los comentarios son diversos. El autor del clic es el usuario (cinco_letras_pintado). Se observa a un cachorrito de color negro, quien muy a gusto está en una de las tetillas de una cerdita, quien echada da de lactar a sus lechoncitos. Esto es aprovechado por el perrito, quien, también acomodado, busca tomar de la leche que la cerdita provee.

El clic lleva de fondo musical una canción conocida que habla sobre los alimentos: "Los alimentos, los alimentos, qué ricos son, qué rico son. Tienen proteínas, tienen vitaminas para crecer..."

Entre los comentarios con más reacciones es del usuario "Quino" quien escribe: "El que come de todo, no se muere de hambre". Otro de los graciosos comentario es el de "Maricielo", quien comentó: "Cuándo no el firu, está en todas".

El video publicado este jueves 3 de julio, ya cuenta con un millón de vistas. 9.034 likes y 258 comentarios.