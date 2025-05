Estudiante promociona enseñanza de inglés en el Callao, pero error en impresión de polo desata risas: “Inglish for the future”

Una joven quiso apoyar la enseñanza del inglés en el Gobierno Regional del Callao. Para ello, eligió promocionar el programa con un polo que llevara el mensaje de la campaña. Sin embargo, un error en la impresión causó una oleada de risas en redes sociales. El polo, que en teoría debía reforzar el bilingüismo, contenía una pequeña, pero evidente falla: en lugar de "English for the future", decía “Inglish for the future”.

La prenda incluía el nombre del programa de educación bilingüe del Callao, pero lo que más llamó la atención fue la palabra "Inglish". El escudo del Callao y el sello del Gobierno Regional completaban el diseño, pero el detalle de la escritura mal plasmada no pasó desapercibido. En pocas horas, TikTok se llenó de divertidos comentarios y bromas sobre el peculiar error.

Error de impresión que se viralizó en TikTok

A medida que el video de TikTok se compartió entre los usuarios, las reacciones fueron inmediatas. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos se rieron de la situación, mientras que otros señalaron la falta de atención al detalle en el diseño.

Entre los mensajes más destacados, se leía: “Si así es por un bordado, ¿cómo será la educación?” o “¿Tan mal estamos que ni siquiera saben escribir?”. La divertida confusión generó un debate en torno a la calidad educativa, dejando claro que a veces los errores más simples pueden captar la atención de todos.

Los usuarios en redes sociales cuestionaron que no hayan notado en el error en la impresión. Foto: composición LR/TikTok/ @wallygonlay

Usuarios reaccionan con humor en redes sociales

TikTok se convirtió en el lugar donde se multiplicaron las reacciones, logrando que el video se hiciera viral. Los usuarios no solo comentaron, sino que algunos también crearon sus propios memes y parodias del “Inglish for the future”. Sin duda, un error de impresión que dejó una marca, no solo por lo cómico del momento, sino también por la reflexión que despertó en la comunidad.