Hincha promete leche de tigre gratis en su restaurante de Piura si Universitario derrotaba a Barcelona SC

El dueño de la cevichería en Piura, al parecer, no defraudó a sus clientes y cumplió lo prometido. Foto: composición LR/ TikTok/ @cevicheríaelricopiura | Foto: composición LR/ TikTok/ @cevicheríaelricopiura

El dueño de una cevichería en Piura realizó una promesa que hizo saltar a todos los hinchas de Universitario. Si su equipo derrotaba a Barcelona SC en la Copa Libertadores, él regalaría leche de tigre gratis en su restaurante. Y como siempre, los hinchas cumplieron su parte: ¡la ‘U’ ganó 1-0 en el Monumental! Así que, como buen hincha fiel, el dueño no dudó ni un segundo en hacer realidad su palabra.

El esperado encuentro se jugó el miércoles 14 de mayo en el estadio Monumental de Ate. La garra crema logró una victoria que lo acercó más a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, gracias a un gol solitario de Alex Valera. Durante el partido, el equipo de Jorge Fossati vivió momentos de tensión, pero supieron sobreponerse y llevarse los tres puntos.

Promesa en redes sociales: ¡Leche de Tigre Gratis en restaurante de Piura

El compromiso del dueño de la cevichería se hizo viral rápidamente, especialmente en TikTok, donde compartió un video mostrando a varios clientes disfrutando del delicioso líquido cítrico del ceviche. “Ya saben, si gana la ‘U’, mañana leche de tigre gratis”, anunció con entusiasmo en su cuenta @cevicheríaelricopiura. A pesar de las apuestas, nadie pensó que el hincha cumpliría tan rápido con su palabra.

Según el propietario del negocio, desde las 10 de la mañana, el restaurante El Rico Piura estaría entregando el aperitivo y por lo visto los hinchas y curiosos ansiosos no pudieron faltar. Los asistentes, que no querían perderse la oportunidad, no dudaron en compartir la experiencia en redes sociales, donde mostraron su alegría por la promesa cumplida. ¡Así se vive la pasión por Universitario en Piura!

Lo que comenzó como una promesa de un hincha, se transformó en un momento de alegría colectiva. En este video de TikTok, los fanáticos demostraron que no solo la ‘U’ juega bien, sino también que hay hinchas dispuestos a hacer historia en el plato.