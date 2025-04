Durante Semana Santa, miles de peruanos salen a diversos rincones del país para disfrutar de un día de relajo. Algunos deciden visitar lugares históricos, museos, iglesias y otro tanto, se va a hacer deportes extremos. Una de ellas fue una joven que la llevaron a subir un empinado cerro, pero lo que sorprendió en TikTok fue el tamaño de tacón de sus zapatos.

Para salir a caminar y recorrer diversos lugares turísticos, la mayoría de visitantes suele usar zapatillas o zapatos cómodos, para evitar tener que lidiar con la hinchazón de pies o las populares ampollas. No obstante, esta joven acudió a subir un cerro rocoso en Huaraz, pero con botas de tacón.

Los usuarios en Tiktok quedaron impactados por el calzado de la joven

En el clip compartido en la cuenta @nathemc, se vio a una joven escalando un rocoso cerro, pero lo que acaparó las miradas en la popular red social fueron su calzado. La muchacha vestía un pantalón jean y para que haga juego con su outfit decidió usar unas botas de tacón alto.

Tras ver el clip, los usuarios no tardaron en dejar sus divertidos comentarios: “A lo mejor le dijeron “lleva botas”, pero no especificaron cuáles”, “Cuando te invitan a salir, pero no te dicen a dónde”, “A quien se le ocurre ir con esos zapatos”, “Antes muerta que sencilla”, “Es que realmente hay gente que no piensa. Puede ocurrir un accidente por no usar ropa adecuada. Las zapatillas son importantes para hacer trekking”, fueron algunas reacciones en las redes sociales.

¿Qué es el trekking?

En el contexto de la montaña, la palabra Trekking se refiere a una caminata de varios días que implica pasar la noche en una tienda de campaña, o en una estructura adecuada, y que puede hacerse a través de senderos, pero también por caminos no marcados.

¿Cuándo hacer trekking en Perú?

Indudablemente, el período más deseado para hacer senderismo en Perú es durante la temporada seca, que se extiende de mayo a septiembre. Este período coincide con los meses de invierno en Perú y se caracteriza por cielos despejados, temperaturas diurnas agradables y noches frescas y reconfortantes.

Destinos perfectos para hacer trekking en Perú