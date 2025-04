Reportero desafía el peligro y transmite en vivo sumergido en una inundación por fuertes lluvias en México

Las calles de Las Delicias, en Reynosa, Tamaulipas, lucieron irreconocibles tras las fuertes lluvias recientes. El agua cubrió todo a su paso, alcanzando hasta metro y medio en las zonas más bajas. En medio de este desastre, vecinos trataron de salvar sus pertenencias mientras el agua convertía avenidas en auténticos ríos urbanos.

No obstante, en medio de la tragedia surgió una escena digna de recordar. Un reportero mexicano decidió no quedarse atrás y, con micrófono en mano, ingresó directamente a la inundación para narrar en vivo lo que sucedía. La escena no tardó en viralizarse, provocando conmoción entre los usuarios de TikTok.

México no se rinde: reportero enfrenta la inundación sin temor

Mientras el agua le llegaba casi al hombro, el valiente reportero narraba cómo los habitantes habían perdido todo. El hombre describía los objetos flotando a su alrededor, desde juguetes hasta muebles. Todo quedó captado en su enlace en directo, que ya recorre redes sociales como TikTok y Facebook.

En medio de la transmisión, un mensaje sobre el video no pasó desapercibido: "Ni Televisa se atrevió a tanto", afirmaba el texto superpuesto en la grabación. Miles de internautas no tardaron en dejar comentarios llenos de humor y admiración.

TikTok estalla: la hazaña en Reynosa conquista internet

El usuario @Carlosgamanielmaranaya fue uno de los primeros en difundir el clip que, en cuestión de horas, sumó cientos de miles de reproducciones. El video muestra cómo el periodista sigue su trabajo, incluso cuando parece estar en medio de una piscina improvisada.

En cada edición, el periodista mexicano fue retratado como héroe acuático, digno de figurar en una telenovela de acción extrema.

Reynosa bajo el agua y el reportero que no se rindió

Mientras las labores de rescate y limpieza avanzaban lentamente, la comunidad virtual encontró un respiro en las redes sociales. El nombre de Reynosa quedó grabado en la memoria digital gracias a este peculiar momento que mezcló tragedia y humor.