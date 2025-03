La conversación entre Gisela Valcárcel y Giacomo Bocchio sigue generando controversia. El chef relató una situación incómoda que vivió durante las grabaciones de ‘El gran chef famosos’, en un especial de Halloween. Debido a sus creencias cristianas, el tacneño se sintió en conflicto, lo que lo llevó a decidir no participar en ese episodio específico.



La transmisión de Gisela y Giacomo por Instagram generó diversas reacciones del público. Mientras muchos se sintieron identificados con sus relatos, otros los cuestionaron duramente. Ese fue el caso de Víctor Caballero, más conocido como Curwen.

Curwen se burla de Giacomo Bocchio y Gisela Valcárcel



El integrante del pódcast ‘Habla good’ aseguró que la conversación entre Gisela Valcárcel y el exjurado de ‘El gran chef famosos’ le causó repulsión. “He visto solo fragmentos y tú ves el nivel de ‘cringe’ y el nivel de hipocresía. Realmente me sentí que estaba viendo el Angelus”, dijo irónicamente.



En otro momento, Curwen se burló del tono de Gisela y del momento cuando la ‘Señito’ le preguntó si sus creencias religiosas habían influenciado en su salida de ‘El gran chef famosos’, a lo que Giacomo habría dicho: "no lo sé, no estoy al tanto". Acto seguido, habría contado que se negó a grabar el especial por Halloween.

Giacomo Bocchio no descarta volver a Latina



Después de su salida de ‘El gran chef famosos’ y la llegada de Luciano Mazzetti como su reemplazo, el chef Giacomo Bocchio se pronunció por primera vez sobre su futuro en la televisión. En una entrevista con Gisela Valcárcel, el reconocido cocinero tacneño dejó entrever la posibilidad de un regreso a Latina Televisión. Durante la conversación, destacó los cambios en la administración del canal, ahora bajo la dirección de Eric Jurgensen, y agradeció a su público por el apoyo incondicional que ha recibido.



En un video en vivo transmitido desde la cuenta de Instagram de la ‘Señito’, Bocchio compartió sus reflexiones sobre su salida del programa de cocina y el respaldo emocional que ha sentido. "Esto que ha pasado ha sido realmente hermoso porque he podido ver el respaldo de la gente", expresó con emoción.

El chef aclaró que su decisión de volver a Canal 2 no solo dependería de una oferta laboral, sino también de su deseo de contribuir al bienestar de sus colegas. “Volvería a Latina, a mí me han dicho que ya no está un grupo de personas que no necesariamente es Latina. Para mí, Latina es la señora Rosita, la maquilladora, hasta los camarógrafos, mis hermanos. Es gente que la continuidad me ha hecho generar tanto cariño. Por supuesto, volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas”, concluyó el chef.