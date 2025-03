Peruana compra cilantro en mercado y queda sorprendida al lavarlo: “Está pintado”

Una joven peruana vivió una experiencia inesperada al acudir a un mercado de la ciudad de Arequipa para comprar los ingredientes necesarios para preparar un tradicional arroz con pollo. Como parte de su rutina diaria, seleccionó cada producto con cuidado, pero al llegar a casa se llevó una desagradable sorpresa que no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales.

Peruana se lleva sorpresa al lavar cilantro

A través de un video publicado en TikTok, la usuaria explicó que fue al mercado con la intención de cocinar arroz con pollo, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Sin embargo, al momento de lavar el cilantro que compró, notó algo inusual: el agua empezó a tornarse de un color verde intenso. Intrigada, decidió grabar el momento y publicarlo en su cuenta personal con la siguiente frase: “¿Alguna vez les ha pasado esto? A mí me parece superraro”.

En las imágenes se observa cómo el cilantro, aparentemente en buen estado y con una tonalidad verde vibrante, desprende un tinte sospechoso al entrar en contacto con el agua. El líquido se vuelve completamente verde, lo que generó preocupación en la joven, quien esperaba simplemente preparar un almuerzo casero.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

Su video se viralizó rápidamente y generó diversas teorías entre los usuarios. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos comentaron su preocupación por la calidad del producto adquirido. “¿Dónde lo compraste?”, preguntó una usuaria intrigada.

Otros recomendaron no consumirlo por precaución: “Hay que tener cuidado”, “Parece que lo fumigaron”, “Eso no es normal”, fueron algunas de las respuestas más repetidas. La sospecha de que el cilantro estuviera pintado o manipulado químicamente fue una de las hipótesis más compartidas.

El clip no solo encendió alertas sobre la procedencia de algunos productos del mercado, sino que también generó un debate sobre la necesidad de revisar con mayor atención lo que consumimos. “Me imagino que no lo consumiste, ¿o sí?”, escribió otro usuario. Aunque la joven no confirmó si utilizó el cilantro en su almuerzo, su testimonio dejó en evidencia la importancia de lavar bien los alimentos y estar atentos a cualquier señal fuera de lo común.