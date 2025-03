Renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suele ser un trámite rápido y sin complicaciones. Sin embargo, para Rómulo Reaño, un ciudadano peruano con alopecia, el proceso se convirtió en una situación insólita. Su calvicie dificultó la captura de la fotografía oficial, lo que llevó a los funcionarios de Reniec a buscar una solución improvisada para resolver el problema.

El incidente, que ocurrió en una de las oficinas de Reniec en Perú, fue compartido por el propio afectado a través de su cuenta de Instagram. En su relato, explicó cómo su cabeza rapada y la elección de una prenda clara provocaron que su rostro se fusionara con el fondo de la imagen, generando un “efecto infinito” que impedía una identificación clara.

Peruano casi no puede renovar su DNI por su calvicie

Rómulo Reaño acudió a una sede de Reniec con la intención de renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Siguiendo el procedimiento habitual, se presentó con la vestimenta que consideró adecuada y se dispuso a tomarse la fotografía requerida. No obstante, lo que debía ser un trámite rutinario se tornó en una situación insólita cuando los funcionarios notaron que la imagen capturada presentaba un problema inesperado.

“Mi calva casi no me deja renovar mi DNI y estoy casi seguro también de que esto puede llegar a ser un caso de estudio para la Reniec. Fui a renovar mi DNI con un polo claro y todo el fondo era claro. La persona que me tomó la foto llamó al supervisor, luego a otro supervisor y ya eran tres y una mujer ahí viendo mi foto. Para lo cual me dijeron que me ponga el chaleco azul para que se pueda contrastar en la foto. Pero tomaron la foto y yo sabía que había un problema. Mi alopecia”, detalló.

La ausencia de cabello en su cabeza y el hecho de vestir un polo claro provocaron que su rostro se confundiera con el fondo blanco de la fotografía. En poco tiempo, varios trabajadores de Reniec se encontraban analizando la imagen en un intento por solucionar el problema. Sin embargo, el problema persistía. En tono humorístico, Reaño expresó que su calvicie parecía generar un “rostro infinito” en la fotografía, lo que dificultaba la impresión correcta de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Finalmente, tras varias pruebas y ajustes en la iluminación, los trabajadores lograron obtener una imagen válida para el documento.

¿Es necesario vestir de cierta manera para tomarme la foto de mi DNI?

Si bien el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no establece un código de vestimenta estricto para la toma de fotografías del Documento Nacional de Identidad (DNI), sí recomienda seguir ciertas pautas para evitar problemas durante el trámite. La experiencia de Rómulo Reaño pone en evidencia la importancia de prestar atención a algunos detalles al momento de acudir a renovar el documento.

Entre las sugerencias más comunes, Reniec recomienda:

Optar por ropa de colores sólidos y oscuros para generar un adecuado contraste con el fondo.

Evitar prendas con capucha, gorras o accesorios que cubran parcialmente el rostro.

No usar lentes oscuros ni elementos que puedan distorsionar la identificación facial.

Mantener un peinado que permita que los rasgos faciales sean claramente visibles.

Preferir prendas sin estampados llamativos ni texturas que puedan generar distorsiones en la imagen.

No es necesario vestir formal para tomarse la foto para el DNI.Foto: Reniec.

¿Cómo tramitar mi DNI en la Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece distintos trámites para la obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en Perú. Dependiendo de la necesidad del ciudadano, el procedimiento puede variar. A continuación, se detallan los pasos principales para cada tipo de trámite:

1. Obtención del DNI por primera vez:

Para menores de edad, se debe presentar la partida de nacimiento original y el documento de identidad del padre, madre o tutor legal.

El pago de la tasa correspondiente se realiza en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

Luego, se agenda una cita en una oficina de Reniec para completar el registro y la toma de la fotografía.

2. Renovación del DNI:

Se debe presentar el documento anterior y, en caso de cambios de estado civil, dirección o datos personales, se deben adjuntar los documentos que respalden la modificación.

Se realiza el pago de la tasa establecida en los canales .

Se programa la toma de la fotografía y se espera la emisión del nuevo documento.

3. Duplicado del DNI por pérdida o robo: