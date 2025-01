En un aeropuerto de Perú, una viajera protagonizó una peculiar escena que rápidamente se convirtió tendencia en redes sociales. Ante el anuncio de que su maleta superaba el peso permitido, la mujer tomó una decisión inesperada: abrió su equipaje y comenzó a vestirse con varias capas de ropa para evitar el pago del sobrepeso.

Este momento, registrado en un video que fue publicado en la cuenta de TikTok @el_arqui_nahun, no solo capturó la atención de los pasajeros presentes, sino también de miles de usuarios en redes sociales. El caso dejó en evidencia cómo el ingenio puede ser clave en situaciones inesperadas durante un viaje, especialmente en aeropuertos donde las políticas de equipaje suelen ser estrictas y los costos adicionales, elevados.

Mujer demostró a personal de aerolínea que su equipaje no sobrepasaba el peso permitido. Foto: TikTok

¿Cómo evitó pagar sobrepeso en su equipaje?

La viajera enfrentó el dilema que muchos pasajeros experimentan al viajar: su maleta excedía el límite de peso permitido por la aerolínea.

Según las normativas estándar de varias compañías, el peso máximo permitido para equipaje de mano es de 7 a 10 kilos, mientras que el de las maletas facturadas suele ser de 23 kilos en vuelos internacionales. Superar estos límites puede resultar en un costo adicional que, dependiendo de la aerolínea, puede oscilar entre 25 y 100 dólares por kilo excedente.

Sin dudarlo, la mujer abrió su maleta en medio del área de facturación, sacó las prendas que generaban el sobrepeso y comenzó a ponérselas. Capa tras capa, se vistió con varias chaquetas, pantalones y camisetas, transformando su atuendo en una especie de "look de moda por necesidad". Este acto de creatividad no solo evitó el cobro adicional, sino que también se convirtió en una escena divertida para los presentes, quienes no pudieron evitar reír y captar el momento con sus teléfonos.

El video viral, que ya cuenta con miles de reproducciones en TikTok, muestra cómo la mujer logró solucionar su problema mientras recibía miradas de sorpresa y aplausos de algunos pasajeros. Este ingenioso acto fue calificado por usuarios en redes como un ejemplo de "astucia en tiempos de crisis".

Reacciones en redes sociales

La publicación del video en TikTok desató una ola de comentarios y anécdotas similares de otros usuarios que han enfrentado situaciones parecidas al viajar. Entre las respuestas destacadas, se encuentran comentarios como: “Yo me puse tres kilos de ropa encima para no pagar en mi vuelo a Bogotá. Era eso o perder dinero”. “El truco está en enviar el resto de las cosas por encomienda y viajar solo con lo esencial en la mochila”. “Las aerolíneas low cost como Sky o Viva cobran hasta por respirar. Este tipo de soluciones son necesarias”.

Otros usuarios aprovecharon para criticar las políticas de las aerolíneas y sus estrictas normas sobre el equipaje, especialmente en vuelos de bajo costo, donde los controles de peso son más rigurosos. El caso también generó un debate sobre las estrategias que muchos pasajeros emplean para evitar pagar cargos extras, desde el uso de básculas portátiles hasta el empacado estratégico.

Consejos para evitar cargos por sobrepeso en tu maleta

Evitar sorpresas en el aeropuerto puede ser sencillo si tomas en cuenta estos consejos prácticos para mantener tu equipaje dentro del peso permitido:

Pesa tu maleta antes de salir de casa : adquiere una báscula portátil para equipaje y verifica el peso antes de dirigirte al aeropuerto. Así podrás reorganizar tu maleta con anticipación.

: adquiere una báscula portátil para equipaje y verifica el peso antes de dirigirte al aeropuerto. Así podrás reorganizar tu maleta con anticipación. Usa bolsas de compresión: estas bolsas permiten reducir el volumen de tu ropa y aprovechar mejor el espacio disponible.

Selecciona ropa versátil: opta por prendas que puedas combinar fácilmente y que ocupen menos espacio, como camisetas de algodón y pantalones ligeros.

Consulta las políticas de la aerolínea: cada aerolínea tiene reglas específicas sobre el peso y las dimensiones del equipaje. Infórmate previamente para evitar imprevistos.

Empaca con estrategia: coloca los objetos más pesados en tu equipaje de mano si este no será pesado o utiliza bolsillos de chaquetas grandes para guardar artículos adicionales.

Con estas recomendaciones, podrás disfrutar de tu viaje sin preocuparte por pagos extra en el aeropuerto, tal como lo hizo esta ingeniosa viajera peruana.