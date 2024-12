Joven le pidió matrimonio a su novia en inglés, pera ella tiene épica reacción: “¿Merry Christmas?”

Una joven fue sorprendida por su pareja con una propuesta de matrimonio, pero su reacción fue completamente inesperada. Aunque el momento era romántico y especial, la joven no entendió lo que estaba sucediendo y tuvo una reacción que dejó a todos sorprendidos. El clip compartido en TikTok acumula alrededor de 1 millón de visualizaciones.

Joven le pidió matrimonio a su novia en inglés

En un video que se viralizó, se puede ver al joven llevando a su pareja a la playa, donde había escrito en la arena las palabras "Will you marry me?" (¿Quieres casarte conmigo?). Sin embargo, cuando la joven lee las palabras, cree que se trata de un saludo navideño y responde con una sonrisa: "¿Merry Christmas?" (¿Feliz Navidad?).

Clip tiene varias reacciones. Foto: TikTok

PUEDES VER: Comerciante conmueve al rematar sus panetones en plena carretera tras accidente en Lima

El joven no puede evitar reírse de la situación. De esta forma, el muchacho decidió compartir en redes el singular momento.

La reacción de la joven fue completamente inesperada y generó muchas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron que la joven debió entender lo que estaba sucediendo, pero otros defendieron su reacción, diciendo que no todos hablan inglés de manera fluida.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

Las reacciones de los usuarios han sido variadas, desde comentarios divertidos hasta otros más serios. Algunos han dicho que la joven no estaba de acuerdo con la pedida de mano.

PUEDES VER: Madre confronta a pasajera por no ceder asiento a su hijo en vuelo y genera polémica

"Yo también me haría la desentendida si me lo quieren proponer así", "Soy maestra de inglés y yo tampoco hubiera entendido", "Claramente vio y decidió darte otra oportunidad para que lo hagas más romántico", han sido algunos de los comentarios.

La historia de la joven que no entendió la propuesta de matrimonio en inglés generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales. Aunque algunos han criticado su reacción, otros han defendido su derecho a no entender el inglés de manera fluida. En cualquier caso, la historia generó gran cantidad de diversión y reflexión en las redes sociales.