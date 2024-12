A medida que se acerca la Navidad, las familias peruanas se preparan para celebrar la festividad con entusiasmo, buscando la manera de llenar sus hogares de alegría, colores y tradiciones. Este año, un peruano sorprendió a miles con su singular arbolito de Navidad, que rápidamente se viralizó en redes sociales debido a su ingenio y originalidad, capturando la atención de quienes se preparan para estas fechas tan especiales.

Insólito arbolito de Navidad

En un video que comenzó a circular en TikTok, un ciudadano muestra lo que, en un primer vistazo, parece ser un tradicional árbol de Navidad decorado con luces.

Clip es viral. Foto: TikTok

La cámara se mueve lentamente y desde la ventana del hogar se puede observar una figura que parece encajar perfectamente con el estilo clásico de un árbol navideño. Sin embargo, lo que parece una decoración convencional resulta ser un ingenioso truco que deja a los espectadores sorprendidos.

Al continuar con el recorrido dentro de la vivienda, el video revela la verdadera naturaleza del 'árbol'. Lo que parecía un elegante árbol de Navidad resultó ser, en realidad, un recipiente plástico que fue forrado con material verde y adornado con luces en su parte superior. La creatividad del dueño de la casa es evidente, ya que transformó un objeto cotidiano en un adorno navideño llamativo y peculiar, demostrando que la falta de recursos no es un impedimento para vivir el espíritu navideño.

"No me va a tragar la pobreza"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos se mostraron sorprendidos, divertidos y admirados por la ingeniosidad del peruano. "No me va a tragar la pobreza", comentó un usuario en tono de broma, refiriéndose a la habilidad de adaptar objetos cotidianos a la celebración navideña sin gastar mucho dinero. Otros no dudaron en alabar la creatividad, destacando cómo la cultura peruana sabe cómo hacer frente a las adversidades con buen humor y recursos limitados.

Finalmente, algunos usuarios expresaron que pensaban imitar la idea en sus propias casas. "Buena idea, me voy a copiar", dijo otro internauta, mostrando que, a pesar de la modestia del "árbol", la idea fue tan ingeniosa que incluso inspiró a otros a recrearla. La Navidad, al final, no solo se trata de los adornos costosos, sino de la creatividad, el espíritu festivo y el ingenio con el que cada familia celebra.