Captan a pasajeros empujando mochilas para cerrar puerta del Metro de Lima: “Al fondo hay sitio”

En plena hora punta, las estaciones del Metro de Lima se convirtieron en escenario de escenas singulares que captaron a atención de numerosos internautas. Videos grabados por usuarios en TikTok muestran a pasajeros empujando mochilas y utilizando estrategias inusuales para cerrar las puertas de los vagones, reflejando una realidad que, según muchos, es más común de lo que aparenta en el transporte público. Estas imágenes generaron una ola de comentarios y debates sobre la capacidad y el manejo del sistema de transporte público en la capital peruana.

Pasajeros empujan mochilas en el Metro de Lima

En los videos virales se observa cómo los vagones del Metro de Lima están completamente llenos de pasajeros, obligando a estos a adoptar sorprendentes soluciones para poder abordar los trenes. Una de las escenas más destacadas muestra a un joven empujando las mochilas de los pasajeros hacia el interior del vagón, facilitando así el cierre de las puertas. Esta acción, aunque práctica, resalta la falta de espacio y la alta demanda del servicio durante las horas de mayor afluencia.

Clip es viral. Foto: TikTok

Otra toma impactante muestra a un pasajero empujando a un señor mayor para que su espalda quede dentro de la unidad, permitiendo así que las puertas del Metro de Lima se cierren adecuadamente. En el interior del vagón, todo luce completamente lleno, con ciudadanos ansiosos por retornar a sus domicilios después de una larga jornada laboral. El creador del clip viral comentó: "Qué locura", reflejando la sorpresa y frustración ante la situación que se vive diariamente en el transporte público.

"Esto es Perú"

Las reacciones de los usuarios en redes sociales han sido variadas. Comentarios como "¿Por qué hay tanto afán de ir en el Metro en la hora punta?" y "El chiste es que casi siempre el siguiente tren viene vacío", reflejan una mezcla de resignación y sarcasmo frente a la problemática. Otros usuarios han expresado su descontento con frases como "No merecemos ese tipo de transporte, cómo duele Perú", evidenciando la insatisfacción con el servicio actual.

La Línea 1 del Metro de Lima, gestionada por el MTC, enfrenta problemas de servicio y fallas técnicas, afectando a 500 de sus 580.000 pasajeros diarios. Foto: Andina

Además, muchos usuarios han compartido experiencias personales que resuenan con las escenas mostradas en los videos. Comentarios como "Una vez me metí así al Metropolitano, ya no podía ni respirar, ni necesitaba agarrarme de ningún lugar porque ni me movía, hasta ya estaba flotando" y "Ayer casi pierdo mis zapatillas" ilustran la cotidianidad de estos desafíos.

Finalmente, algunos usuarios han señalado la necesidad de un cambio, afirmando que "Eso seguirá pasando hasta que uno como persona se dé cuenta de que tenemos derechos, y las personas han normalizado mucho ir en esa situación", subrayando la importancia de mejorar las condiciones del transporte público para garantizar la dignidad y comodidad de todos los ciudadanos.