Un egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) compartió detalles sobre su desafiante experiencia para ingresar a esta reconocida institución. Según su relato, la preparación para el examen de admisión fue una de las etapas más exigentes que vivió. Sin embargo, enfrentó una dificultad adicional: sus padres le impusieron limitaciones en el tiempo que podía dedicar al estudio.

A pesar de su deseo de prepararse a fondo, sus progenitores le pedían que no estudiara después de las 7 de la noche, lo que contrasta con las largas jornadas de estudio que comúnmente realizan otros postulantes.

Egresado reveló que sus padres le pedían que no estudie tanto. Foto: @chisme.san.marcos/ TikTok

El ingreso a la UNMSM es un desafío que exige un gran esfuerzo, dedicación y sacrificio.Muchos postulantes suelen pasar jornadas enteras entre academias y repasos en casa, sacrificando incluso tiempo de sueño y ocio con el fin de garantizar un lugar en la universidad más antigua de América. Sin embargo, la experiencia del egresado destaca por la inusual restricción que le impusieron sus padres, quienes le pedían que no se exigiera demasiado en el estudio.

"Dejaba de estudiar a las 7 de la noche"

En el video que compartió en la cuenta 'Chisme San Marcos', el joven, quien egresó de la carrera de Psicología, narró cómo era su rutina de preparación. "Dejaba de estudiar a las 7 de la noche por restricción de mis padres, porque mis papás me decían que ya era mucho estudio", explicó. Detalló que su jornada comenzaba a las 6:30 de la mañana, repitiendo los repasos de su cuadernillo antes de entrar a la academia a las 8 a.m., donde permanecía hasta las 3 p.m. Al regresar a casa, almorzaba y continuaba estudiando hasta las 7 p.m., hora en la que sus padres le pedían detenerse.

La situación, que podría parecer inusual para algunos, despertó reacciones de sorpresa y humor entre sus compañeros y seguidores. Al respecto, el otro conductor del canal le dijo en tono de broma que sus padres debieron dejarlo estudiar más tiempo para asegurar un mejor resultado.

Miles de postulantes compiten para obtener una vacante en la Decana de América. Foto: UNMSM

"El truco es descansar y ser consciente"

Las reacciones al video han sido diversas. Algunos usuarios señalaron que el descanso es un factor clave para el rendimiento cognitivo y que la salud mental es tan importante como el conocimiento adquirido. "Un profesor me aconsejo que después de las 8 de la noche es preferible parar y despertarse más temprano, como a las 4 o 5 de la mañana, fuera de bromas si resultó", "A mí me obligaban a dejar de estudiar a la 1 am porque debía levantarme a las 5 para ir a la academia", "Confirmo, mis papás no les gustaba que me quedara hasta tarde estudiando", "El tiempo de descanso es vital", enfatizaron usuarios.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la idea de estudiar más intensamente, argumentando que el examen de admisión a San Marcos es uno de los más exigentes del país y requiere preparación constante. "Nadie les dice que no estudien, pero hay algunos que en serio se sumergen en la psicosis de estudiar todo el día para ingresar y está comprobado que son los que menos ingresan", "Aquí los que estudiábamos con linterna, bajo una cobija para que nadie se de cuenta", comentaron usuarios.