Google Maps: Peruana encuentra a su pareja con su amante en íntima escena en Los Olivos [FOTOS]

Jamás se lo imaginó. Una mujer casada dejó en evidencia la infidelidad de su pareja a través de las redes sociales. Ella usó Google Maps para recorrer las calles de Los Olivos, sin imaginar que encontraría a su esposo junto a su amante en un íntimo momento que los protagonistas intentaron ocultar.

Sin embargo las cámaras de Google Street View captaron a la pareja clandestina. Esta no es la primera vez que Google Maps registra un escena ‘romántica’ que se hace viral en las redes sociales y destruye el corazón de una enamorada pareja.

Tal como se logra apreciar en las imágenes que compartió la peruana en su cuenta de Facebook. Un hombre apareció junto a otra mujer debajo de un puente en Los Olivos. La autora del hallazgo al hacer 'zoom' descubrió que se trataba de su pareja infiel.

De inmediato, la víctima del engaño no dejó pasar este momento y compartió un radical mensaje para quien fue el amor de su vida. "En mi viaje virtual con Google Maps, en búsqueda de una calle, me encontré a mi exesposo junto a su amante. No quiero volver a saber nada de él por mentiroso", escribió la mujer.

La autora del hallazgo en Google Maps indicó en su publicación que mantenía una relación de 10 años junto a su expareja, quien fue descubierto en la venida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, en febrero del 2013.

