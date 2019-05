Youtube viral: va a encarar a bulloso conductor, se acerca a carro y halla algo inesperado [VIDEO]

No se lo esperaba. Un cibernauta compartió un peculiar video en Youtube, que se ha se hecho viral en las redes, durante las últimas horas, al mostrar la curiosa anécdota que vivió en el estacionamiento de un café, en Alaska, Estados Unidos, el 3 de mayo.

Según describe el autor del video, que ya tiene cientos de reproducciones en Youtube, estaba disfrutando de un café en un local de Alaska, horas antes de su graduación, cuando, de pronto, escuchó el fuerte sonido de la bocina de un camión. Trató de no hacerle caso, sin embargo, el estrepitoso sonido era interminable, por lo que decidió salir y enfrentar al irresponsable conductor que lo ocasionaba.

No obstante, cuando el protagonista del incidente se acercó al vehículo de dónde provenía el sonido de la bocina, se encontró a un perro ocupando el lugar del conductor. Como se ve en las imágenes, el travieso can tenía su pata apoyada sobre el timón del vehículo, justo en la parte de la bocina, ocasionado un gran ruido en todo el estacionamiento del lugar.

Pero eso no es todo, el joven toca la ventana para ver si alguien más estaba dentro del vehículo, pero se da cuenta que habían dejado completamente solo al animal dentro del carro.

“Estaba tomando café en Valdez, Alaska, el 3 de mayo de 2019, antes de mi graduación, y tenía un dolor de cabeza considerable. De repente, escuché el sonido de la bocina de un carro y después de dos minutos no paró. Comencé a alterarme y me enojé. Subí al carro para enfrentar al conductor, pero me sorprendí al darme cuenta de que era un perro”, escribió el protagonista del hecho, quien no pasó desapercibido el peculiar hallazgo y lo grabó con su celular.

Las imágenes de Youtube sacaron más de una carcajada a los internautas, quienes indicaron que, probablemente, el perro estaba intentando apurar a sus dueños, quienes lo habían dejado solo dentro del vehículo.

Mira el video viral de Youtube:

