Facebook: escucha extraños ruidos en su cocina, revisa y descubre misteriosas criaturas [VIDEO]

El hallazgo que visualizará a continuación lo dejará sin palabras. Una mujer registró un video para Facebook luego de escuchar extraños sonidos que provenían del interior de su cocina; cuando se acercó a inspeccionar se llevó una sorpresa que se convirtió en viral por su inquietante contenido.



Las imágenes corresponden a la internauta identificada como Mayte Gozzi, quien usó su cuenta en Facebook para compartir el terrorífico momento en que se armó de valor para indagar las razones por la cual su cocina emitía un sonido sumamente extraño.

Conforme la explicación de la joven en su post de Facebook todo comentó tres días después de que ubique su cocina en el exterior de su casa ya que se encontraba próximo a mudarse a otro domicilio.



Es así que tras dos días de permanecer en el patio de Mayte Gozzi unos vecinos advirtieron de sonidos inusuales que provenían de la cocina cuando nadie la estaba utilizando. Esto motivo a la mujer a realizar un video en Facebook para ‘inmortalizar’ el hallazgo que tendría.



Una vez que comienza su grabación la mujer se aproxima a la cocina y abre la hornilla para encontrarse no con una, sino con varias criaturas extrañas que habían anidado en su interior. Los extraños seres que resultaron ser zarigüeyas sorprendieron a la mujer quien solamente atinó a cerrar levemente y dar por finalizado su publicación en Facebook.



A continuación el video sobre el extraño hecho desde la cuenta en Twitter:

So my possum living in the grill had babies pic.twitter.com/Jc5iDkhmL3