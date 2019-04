Fan de Capitán América muestra radical cambio físico inspirado en el superhéroe [FOTOS]

Continúa el furor mundial generado por el estreno de Avengers Engadme, la última cinta de Los Vengadores, que marca el exitoso fin de etapa del universo cinematográfico Marvel (UCM), y que, sin duda, ha dejado grandes personajes como inspiración de millones de fanáticos.

Uno de ellos es un joven de India llamado Anurag Chaurasia, que durante los últimos días ha llamado la atención de miles de seguidores de Avengers, luego de que mostrara su radical cambio físico inspirado nada menos que en el Capitán América.

Según comentó Chaurasia, encontró en el Capitán América un referente a seguir. Después de ver la primera película de Los Vengadores, intentó seguir los pasos del popular personaje no solo en el aspecto físico, sino también en el espiritual.

“He sido un fanático de los superhéroes de Los Vengadores desde que Iron Man llegó en 2008. Siendo un tipo tan delgado, siempre me sentía bien cuando salvaban a los inocentes de los matones. Cuando el Capitán América llegó en 2011, sentí que eso era exactamente lo que quería ser, un faro de esperanza y compromiso que nunca se rinde. Como Steve Rogers antes de la transformación, yo también estaba flaco. Y todo después de eso me conectó mucho con él… Sentí como si estuviera viendo mi biografía” declaró Chaurasia a Unilad.

Transformación física

Cuenta que al principio le costó mucho llevar un ritmo de vida que pueda darle el físico que necesitaba para su gran transformación, pues, a comparación del Capitán América, él no contaba con la ayuda del suero del supersoldado que le dio a Steve Rogers su fuerza sobrehumana.

No obstante, señala que después conoció a alguien especial y empezó un régimen estricto para cambiar su físico. “(…) No sé qué pasó entonces, pero me dediqué completamente esta vez, un 100% de compromiso con el entrenamiento, dieta adecuada y todo según el plan. Y mi cuerpo respondió asombrosamente”, relata.

Anurag es ingeniero y ahora también modelo de fitness. En los últimos años, ha vivido un viaje transformador y cree que debe agradecérselo al Capitán América. “El Capi es mi modelo a seguir. Podía sentir su ira, su decepción, su amor, su esperanza. Lloré con él, me reí con él. Le debo mi felicidad y mi alma al capitán Steve Rogers”, indicó.

Mira las fotos de su transformación: