YouTube viral: ingeniosa mamá evita que su hijo vea a dos leones 'abrazándose' y genera carcajadas [VIDEO]

Miles de videos se comparten en YouTube a diario, pero son muy pocos los que logran hacer reír e impactar a los usuarios. Un clip compartido en esta red social ha causado cientos de carcajadas debido a la ocurrente comentario de una mamá cuando evitó que su hijo vea a dos leones albinos.

A muchos niños les encanta ir al zoológico, ya que pueden ver a sus animales favoritos, así como diversas criaturas que no ven a diario. Y aunque para muchos, no hay nada de malo que puedan ver allí, una mamá mexicana prefirió no mostrarle a su hijo lo que dos leones iban a hacer.

En el video publicado en YouTube se observa a un enorme león albino caminando sigilosamente hacia una leona, mientras se escucha a varios niños maravillados al ver al 'Rey de la selva'. sin embargo, no contaban con lo que el depredador realizaría a continuación.

Tras pocos segundos, la leona, también albina, que estaba recostada sobre una mesa de piedra, baja del lugar hacia el suelo donde estaba el león, mientras se mueve alrededor de él dejando su olor por todos lados.

El atrevido león, la sigue y la huele por detrás de la cola. "¿Qué le está haciendo?" se escucha preguntar a un niño, cuya mamá, quien graba el video le responde algo nerviosa, que solo la está siguiendo porque era su novia.

Luego que la leona da un rodeo, se echa y el león se coloca encima para aparearse con ella. Justo en ese momento se la escucha decir a la mamá una hilarante frase. "Ay la abrazó. ¡Vámonos!", le ordena a su hijo para que no vea la escena.

Miles de usuarios de YouTube se carcajearon con la reacción que tuvo la mamá al explicarle a su hijo que los felinos se iban a abrazar y no a aparear.