YouTube viral: Tito Silva lanza un remix protagonizado por Dua Lipa y Puro Sentimiento [VIDEO]

YouTube mostró el video viral que sorprendió a los internautas peruanos gracias a una publicación del youtuber Tito Silva sobre su nueva producción protagonizada por Dua Lipa y la agrupación de cumbia Puro Sentimiento.



En esta oportunidad, el joven creador de contenidos musicales envió a la plataforma de YouTube las imágenes donde recrea un concierto llevado a cabo por la cantante de origen albanokosovar junto al grupo peruano; el resultado es una pegajosa melodía que obtuvo positivos comentarios en los cibernautas.







“Be The One de Mañanita”, es el nombre de la insospechada canción realizada por Tito Silva haciendo referencia al sencillo de Dua Lipa lanzado cuatro años atrás y que la catapultó a ser conocida internacionalmente.

Las cantantes de Puro Sentimiento no son ajenas al éxito ya que cuentan con una enorme popularidad en Perú gracias a su talento mostrado sobre el escenario. Recientemente fueron galardonadas como “Mejor orquesta” por la comunidad de empresarios.



Tito Silva determinó aglomerar el talento musical de las artistas y amalgamó el registro de su voz junto a la melodías de dos canciones: “Be The One” de Dua Lipa sumado a “Si saben cómo me pongo para que me invitan” de Puro Sentimiento.



“I could be the one. I could be the one. I could be the one. Dónde venderán buen trago de mañanita. Dónde venderán buen trago en mi ciudad”, es escucha en la inesperada canción, conocida como mashup, publicada en YouTube.



Asimismo, no es la primera vez que Tito Silva sorprende en Youtube al publicar este tipo de contenido ya que en el último mes del año pasado divulgó la canción de Los Toribianitos junto a Freddy Mercury.



Entre su trabajo también está la oportunidad donde utilizó la música de la serie mexicana “La Rosa de Guadalupe” para idear una nuevo ritmo de reguetón. A continuación podrá vía YouTube la canción del momento: