Facebook: peruana es captada revisando sus redes sociales en PC de tienda por departamento [FOTOS]

Miles de peruanos quedaron sorprendidos. Una imagen se ha vuelto viral en Facebook tras revelarse el insólito acto que cometió una mujer peruana en una conocida cadena de tiendas por departamento.

En la imagen que ha estado en boca de miles de peruanos en Facebook, se puede ver que la mujer e dispuso a revisar si alguien la había ‘agregado’ y hasta se tomó el tiempo para postear su más reciente visita a dicho establecimiento comercial.

El hecho no ha pasado desapercibido por miles de usuarios de Facebook quienes no dudaron en cuestionar su actitud, mientras que algunos otros afirmaron que esta no era la primera vez que este tipo de sucesos pasaban en dicho local.

“La criollada peruana en su máxima expresión”, “Esto no me lo esperada, muy fresca la señora”, “Al menos si hubiera sido para leer un diario pasaba, pero para ver su Facebook es inaceptable”, “¿Hasta cuándo Perú?”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación viral que ya cuenta con más de 3 mil reacciones, 738 comentarios y más de 3 mil compartidas.

Sin embargo, para sorpresa de miles de usuarios en Facebook se compartió otra imagen en la que esta vez un joven peruano se dispuso a abrir un juego online en otra de las computadoras de Ripley.

