Facebook viral: mujer 'explota' de rabia en metro porque no hay caballeros [VIDEO]

A través de Facebook y otras redes sociales como Twitter se viralizó el momento en que una mujer grita desenfrenadamente frente a varias personas en un transporte público de Canadá. La protagonista reclama furiosamente por que no hay 'caballeros'.

Gracias a filmación de uno de los testigos se pudo captar el momento exacto en que la mujer comenzó a gritar histéricamente a los pasajeros del autobús. Este suceso del video viral de Facebook ocurrió el 11 de febrero de 2019 en Brampton, Canadá.

A través de video se logra ver cómo las personas que viajaban en el metro ignoraban a la mujer; sin embargo, no dejaban de lanzar sonrisas frente a ella, hecho que molestó más señora, quien exigía por la existencia de "caballeros".

Cabe indicar que el video fue compartido en Twitter y a los minutos de su difusión se lanzó en Facebook, donde miles de usuarios de la plataforma viralizaron las imágenes compartiendo el clip y llenando de comentarios.

"Ahora ya no existen caballeros, ya nadie es atento con una mujer", "Las mujeres podemos estar paradas, no necesitamos de la atención de un hombre", fueron algunos polémicos comentarios que escribieron los internautas en la publicación de Facebook. Aquí te compartimos las imágenes del video viral.

Aquí te compartimos el video viral que se compartió en Twitter por el usuario 'BlogTO', el que cuenta con 517 retweets y cientos de comentarios.

A woman in Brampton lost it on fellow bus commuters for lack of etiquette #Brampton #GTA pic.twitter.com/PzHzI9WFoq