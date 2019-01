Facebook viral: periodista hace reportaje en albergue y adopta perro que se encariñó con él [VIDEO]

Imágenes son tendencia. Un tierno video viral compartido en Facebook ha conmovido a miles de personas, quienes fueron testigos de cómo un perro se encariña con un periodista que había acudido a un albergue a hacer un reportaje y que terminó adoptando al can que le demostraba su amor.

De acuerdo a la descripción del video, que ha sido compartido por más de 26 mil personas en Facebook, el reportero es un amante de los animales que fue a realizar una nota periodística sobre un albergue de perros, el cual necesitaba mucho apoyo, debido a la gran cantidad de canes.

Durante su estancia en el albergue, el periodista pudo conocer de cerca a muchos perros, la mayoría de estos eran canes abandonados que esperaban ansiosos la llegada de una persona que decidiera adoptarlos y darles un cálido hogar el cual alegrar con su presencia.

Sin embargo, hubo un perro que mostró un cariño especial con el reportero, ya que apenas lo vio quedó encantado con su presencia y no lo soltó en ningún momento, como puede verse en este video viral que ha tocado el corazón de miles de personas en Facebook.

Al parecer, el perro sintió el buen corazón del periodista y no quiso soltar su pierna, lo que conmovió al reportero, quien no tuvo más remedio que adoptar al can, quien ahora vive con él y juntos hacen un gran equipo.

Las imágenes publicadas en Facebook han conmovido a miles de usuarios, quienes felicitaron al reportero por su noble gesto con este perro que merecía un buen hogar dónde vivir. Asimismo, algunos resaltaron el hecho de adoptar animales, en vez de comprarlos.

"Los perritos saben cuando la persona es buena, ella lo supo, que bien que el periodista le abrió su corazón y la puerta de su casa", "la mirada del perrito lo dice todo, solo busca amor, cariño, respeto, y una familia que lo quiera mucho", son algunos de los comentarios que hicieron las personas en Facebook.