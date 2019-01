Facebook viral: Ositos de goma "cantan" 'Someone like you' de Adele [VIDEO]

Increíble. A través de Facebook hemos logrado ver un divertido video viral que tiene como protagonistas nada más y nada menos que ositos de goma. La grabación ha provocado miles de reacciones y comentarios en la popular red social. Este clip también se ha viralizado en Twitter, Tik Tok, Youtube y hasta en Instagram.

Este vídeo viral exhibe a decenas de ositos de goma cantando a modo de concierto la canción "Someone Like You" de la británica Adele. En tan solo 14 segundos de reproducción esta grabación ha cautivado a propios y extraños. En imágenes podemos observar a muchos ositos de goma colocados en el suelo de una sala con la conocida canción.

Eso no es todo. El popular vídeo se ha replicado con distintos objetos, desde figuras de acción hasta Iphones, incluso comida. Sin duda, las redes sociales no solo sirven para comunicarse, sino también para divertirse. El vídeo compilatorio compartido por Los Mejores VideoMemes tiene más de tres mil reproducciones y dos mil reacciones. La publicación en Facebook dura seis minutos y eso no detuvo a los más adeptos.

Se pueden leer comentarios como "Quien se quedó los 6 minutos viendo esta madre", "¡Damn! Cuando no tenes nada que hacer", "Esta muy original el que sale en el espejo", rescatando la originalidad con la que se hizo uno de los vídeos del viral. "Amo esos videos. Amo su canción", es otro de los emocionados comentarios que podemos leer en la publicación de Facebook.

La canción consta solo de la voz de Adele acompañada por el sonido de un piano y está inspirada en una pasada relación de la cantautora británica. Exactamente por eso es que en la letra canta sobre el final de la mencionada relación. La producción recibió reseñas muy positivas por parte de los críticos, los cuales la señalaron como el punto destacado del álbum; su letra, sonido simple y el apasionante cantar de Adele fueron altamente elogiados.