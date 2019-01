YouTube viral: visitan cementerio de noche y quedan aterrados al ver a un muñeco moviendo su cabeza [VIDEO]

La reciente publicación en la plataforma en YouTube generó terror en algunos usuarios que vieron a los protagonistas del video viral paseando por las tumbas de un cementerio en México. Los jóvenes quedaron impactados al toparse con un misterioso muñeco. ¿Era un ente maligno?

Según la descripción del video viral en YouTube los dos muchachos ingresaron hasta el panteón en México de noche para cumplir un reto y hacerlo público en sus redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron de diversas formas ante la filmación terrorífica.

Para algunas personas, visitar un cementerio de noche sería lo más terrorífico y peligroso, mientras que para otros son tomados como una aventura. Tal es el caso de los jóvenes del video viral en YouTube que se atrevieron a grabar el recorrido por el oscuro lugar.

Los jóvenes llegaron hasta el pabellón de niños fallecidos y fue en ese lugar donde encontraron un misterioso muñeco, que según los adolescentes este juguete habría realizado extraños movimientos cuando los reflectores de la linterna lo alumbraba.

Las imágenes del video de YouTube hizo poner los pelos de punta de miles de usuarios, quienes compartieron sus comentarios. “Ese muñeco estaba poseído”, “Que horror, ese muñeco tiene vida. No deberían arriesgarse yendo a un cementerio”, fueron algunos mensajes de los creyentes en fenómenos paranormales.

“Este video no es verdadero, este muñeco podría tener pilas y listo”, “Los muñecos no tienen vida, no hagan tanto drama”, fueron algunas de las reacciones de los escéptico ante el video viral de YouTube. En esta nota te compartimos las imágenes para que puedas apreciarlo.

Mira aquí el video viral de YouTube: