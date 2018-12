Facebook: jóvenes intentan recrear una pelea de gallos y son detenidos por un perro hambriento

No salió como esperaban. Unos jóvenes no tuvieron mejor idea que recrear una batalla de gallos, sin imaginar que aparecería un tercer integrante, quien estropearía todo. El video fue subido por uno de los amigos a su cuenta de Facebook, donde no tardó en 'rebotar' en otras páginas.

En las imágenes se puede ver como ambos van juntando a sus gallos y se retan a una batalla, mientras que sus demás amigos van formando un círculo para estar atentos a todo lo que pueda ocurrir. El video de Facebook arrancó miles de carcajadas entre todos los usuarios por la manera inusual en la que acabó.

Al principio, los jóvenes acercan a los gallos para que se midan, mientras estos los empiezan a golpear en la cresta. Una vez que terminó el ritual, los soltaron para que empiecen a pelear y ambos decidieron ir con todo; sin embargo, apareció un integrante inesperado.

Un perro, que estaba vigilando toda la situación, decide acercarse rápidamente hacia uno de los gallos y en cuestión de segundos lo agarra y se va corriendo, ante los gritos los jóvenes que estaban ahí, quienes salieron 'disparados' en perseguir al can.

"Cuando Firulais ya no se aguanta el hambre", es el nombre con el que titularon el video de Facebook, el cual cuenta con más de 20 mil reacciones y más de 100 mil compartidas. Sin duda alguna, un 'boom' en esta plataforma, debido al gracioso final.

El siguiente video, salvo la acción del perro, no contiene imágenes subidas de tono.