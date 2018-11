YouTube viral: parece una bella soldado asiática, se quita el maquillaje y revela gran secreto [VIDEO]

Una soldado asiática enamoró a miles de personas en YouTube con su rostro angelical y su radiante sonrisa; sin embargo, perdió a todos sus seguidores, luego de que publicara un video quitándose el maquillaje y revelando su verdadera identidad.

No se conoce la identidad de esta soldado asiática, ya que el canal de YouTube que compartió el video no brindó muchos detalles en la descripción; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se hicieran tendencia en las redes sociales.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, la soldado asiática luce muy sexy con su uniforme de guerra que le da un aspecto de chica ruda, pero su rostro angelical la hace parecer muy dulce.

Sin embargo, todo eso cambió cuando la soldado asiática decide quitarse el maquillaje lentamente. Poco a poco el video de YouTube nos muestra cómo la jovencita se retira del rostro todos los productos de belleza que se había echado para ocultar su verdadera cara.

Los fans de esta soldado asiática, que se habían suscrito a su canal de YouTube, quedaron boquiabiertos al ver su verdadera apariencia, la cual era totalmente diferente a lo que ellos pensaban, incluso muchos terminaron con el corazón destrozado.