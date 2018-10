Facebook: los mejores memes de Leyla Chihuán, tras decir que no le alcanza el sueldo [FOTOS]

"Una cacheta a la pobreza", así consideran los internautas las declaraciones de la congresista Leyla Chihuán sobre el "poco" sueldo que percibe como parlamentaria. Miles de usuarios no concuerdan con lo que declaró y manifestaron su molestia creando divertidos memes, estos están circulando en Facebook y otras redes sociales.

"No vivo enteramente de los que se gana en el congreso, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza", fue lo que dijo la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, en un enlace telefónico con radio Exitosa. En Facebook no tomaron con buenos ojos la apreciación salarial de la ex voleibolista y le dedicaron curiosos memes.

La parlamentaria fujimorista ha recibido duras críticas de parte de periodistas como Beto Ortíz, quien le dedicó todo un bloque de su programa para averiguar por qué no le alcanza el sueldo a la legisladora; de Mónica Cabrejos, quien calificó de "barbaridad y "burla" lo dicho por Leyla Chihuán.

Ellos no fueron los único se unieron a las críticas. Diversos restaurantes lanzaron en Facebook promociones alusivos a congresista. "Salchi Huan", "Vale para congresistas", "Polladas bailables para Chihuán", fueron algunos.

"Estoy Chihuán", se ha convertido en la frase que cientos de usuarios están utilizando para referirse a que su dinero no les alcanza. Mira los memes que están circulando en Facebook, Twitter y más redes sociales. Solo desliza la foto de portada hacia la izquierda.

Aquí puedes escuchar lo que dijo Leyla Chihuán sobre su sueldo:

Estamos terminando de hacer los cálculos para poderles explicar por qué 😳 no le alcanza la Plata a Leyla Chihuán. 💵

En instantes en @betoasaberatv @atvpe pic.twitter.com/s7nRh9bvEx — beto ortiz (@malditaternura) 27 de octubre de 2018