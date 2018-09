Facebook: Quinceañera entristece al mundo con peculiar gesto en memoria de su padre [VIDEO]

No hay duda que la fiesta de 15 años sigue siendo el sueño de muchas jóvenes, quienes para esta fecha especial buscan que sus padres estén junto a ellas, en esta etapa en la que ‘dejan’ de ser niñas para convertirse en mujeres.

Un reciente video compartido en Facebook ha emocionado hasta las lágrimas a más de uno, puesto que reveló el sentido homenaje que hizo una joven cuyo padre falleció antes de tan importante fecha en su vida. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

La joven quinceañera se ha ganado el respaldo de miles de usuarios en Facebook luego que se compartiera un emotivo video en el que se le ve brindando un emotivo homenaje a su padre, quien falleció días antes de su fiesta.

Como bien se sabe, uno de los ‘rituales’ más comunes en esta fiesta el es baile del padre con su hija quien deja de niñez para convertirse en una mujer. Pues bien, la joven no quiso perderse este momento y no dudó en bailar una sentida canción con el retrato de su padre quien no pudo estar con ella en aquel día.

“Te extrañaré”, es el tema que la joven escogió para bailar junto con retrato de su padre muerto; el video con este triste momento ha emocionado a miles de usuarios quienes se sintieron identificados con la menor y a quien le brindaron miles de mensajes de aliento.

“Este video llegó a lo más profundo de mi ser”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Facebook, donde además mostraron el respaldo por la joven mujer quien fue identificada como Daniela Zamarripa. Te compartimos el video homenaje que la joven hizo hacia su difunto padre, quien por cuestiones de la vida no pudo estar con ella en este momento tan importante en su vida.

En Facebook, la joven Daniela Zamarripa, colgó una fotografía en la cual se le ve visitando la tumba de su padre, Tereso Zamarripa, antes de la celebración de sus quinceaños; además, la joven decidió dar un mensaje a todos los jóvenes que tienen a sus padres y no saben aprovechar cada minuto junto a ellos. “Para aquellos que tienen a sus padres, les agradeceré que les digan que los aman y les den un abrazo y beso cada día que pase, ya que nunca se sabe cuánto será el último”, escribió la joven junto a esta fotografía que hoy ha emocionado a toda la red social.