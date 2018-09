YouTube Viral: ancianos y jóvenes usan tecnología distinta a su época y tienen cómica reacciones [VIDEO]

A través de la cuenta, “Mundo Cultura” de YouTube se hizo viral las imágenes del enfrentamiento de la nueva generación, unos niños y jóvenes, contra la tecnología que fue para unos ancianos. Después de ver estas imágenes quedarás impresionado por la repentina reacción de ambos.

El nuevo clip que se ha difundido en la plataforma de YouTube ha causado asombro en los internautas, en los comentarios de la publicación los internautas han comprendido la posición que mantuvieron los jóvenes que salieron en las imágenes del visual.

Un usuario tuvo la creativa idea de enfrentar a unos jóvenes contra la tecnología que fue en el siglo XVII, y a unos ancianos someterlos a las últimas tendencias del siglo XX a lo que tuvieron una épica reacción por no estar en su confort.

En las imágenes del viral de YouTube una niña tuvo que realizar una llamada en un teléfono público de antaño, y otra joven tuvo que digitar en un máquina de escribir. En las imágenes ambas se mostraron aterradas ante aquellos aparatos.

Para los ancianos colocaron, los más modernos productos tecnológicos, unos smartphone de última generación y una computadora para que escriban las frases que el guía que estaba detrás de las cámara ordenaba.

Este particular experimento, difundido en YouTube ha generado asombro en los usuarios de las redes, en los comentarios los jóvenes han indicado: "Yo tampoco podría usar esas máquinas, nunca le he tomado interés a las cosas que tienen mis abuelos", "estaría perdido si me ponen las cosas de ese siglo".

Mira aquí el viral de YouTube: