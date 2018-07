Twitter: Pingüinos protagonizan tierna escena de amor y conmueven en redes [VIDEO]

El amor no conoce de límites. Una pareja de pingüinos fue captado actuando como enamorados en Sudáfrica, la tierna escena fue compartida por una usuaria en Twitter y ha conmovido a miles de usuarios.

La pequeña pareja fue vista caminando en por playa de la costa de Ciudad del Cabo, luego se detienen y se cogen de la mano para protagonizar segundos de "amor" que han conquistado a más de 3 millones de personas, según las visualizaciones.

"Mi tía acaba de regresar de Sudáfrica y me envió este video que tomó de esta pequeña pareja", escribió la joven en Twitter.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV