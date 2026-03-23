¿Samsung podrá usar AirDrop con los iPhone? Así funciona la última actualización de compatibilidad

Existe una histórica dificultad para compartir archivos entre dispositivos Samsung Galaxy (de hecho, casi todo Android) y iPhone, pero ya todo indica que es cosa del pasado. Ahora, el fabricante surcoreano ha comenzado a desplegar una actualización clave para la serie Galaxy S26 que permite la transferencia inalámbrica de archivos mediante Quick Share a dispositivos Apple compatibles con AirDrop. Con esta novedad, se elimina la necesidad de aplicaciones intermedias, enlaces temporales o el uso de computadoras.

La actualización, que ya se distribuye, por ahora, en Corea del Sur para los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, promete una expansión progresiva a otros mercados. Su principal objetivo es simplificar el envío de fotos, videos y documentos entre ecosistemas tradicionalmente cerrados.

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Detalles de la implementación

La versión de firmware denominada como S94xNKSU1AZCF, con un tamaño superior a 700 MB, es la encargada de habilitar esta funcionalidad. Es importante destacar que, además de la actualización del sistema, los usuarios deben contar con Google Play Services 26.11 o superior y la última versión de Quick Share (13.8.51.30) instalada desde su Galaxy Store.

Interoperabilidad

Esta iniciativa de Samsung no solo potencia la utilidad de Quick Share fuera de su propio ecosistema, sino que también resuelve una limitación cotidiana para muchos usuarios que combinan un Galaxy como teléfono principal con otros dispositivos Apple, como iPads o Macs.

Requisito en dispositivos Apple

Para que la transferencia sea posible, los usuarios de dispositivos Apple deberán configurar la visibilidad de AirDrop en "Para todos". Sin esta configuración, el envío desde un Galaxy no aparecerá como disponible.

Aunque la compatibilidad inicia con la serie Galaxy S26, Samsung ha confirmado que llegará progresivamente a más modelos de su catálogo de móviles. Esta actualización representa un avance significativo en la interoperabilidad entre plataformas, con el propósito de optimizar el tiempo y reducir la fricción en el intercambio de contenido digital (no depender de WhatsApp, Telegram, Drive, entre otros servicios).