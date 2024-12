Peruano creador de Xpertus: "No podemos esperar que lleguen robots del exterior, debemos fabricar nuestros propios prototipos"

Cuando escuchas hablar sobre robots con inteligencia artificial (IA) es probable que vengan a tu mente las creaciones de grandes compañías como Boston Dynamics, Tesla o Hanson Robotics. Aunque muchos piensan que esta tecnología es exclusiva de países extranjeros, lo cierto es que también se está desarrollando en nuestro país, gracias a empresas como Glexco Robotics and Automation.

Luego de dos años de arduo trabajo, esta compañía peruana acaba de presentar un invento que promete revolucionar el campo de la robótica y la inteligencia artificial. Se trata de Xpertus, un robot humanoide que puede interactuar con los seres humanos y que es capaz de adaptarse a distintos entornos, funcionando incluso a 4500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo nació Xpertus?

Para conocer más acerca de Xpertus, La República conversó con Jorge Tuesta, CEO de Glexco Robotics and Automation, quien aseguró que la creación de este robot humanoide con IA ha permitido que los ingenieros peruanos adquieran habilidades y se familiaricen con la aplicación de dos tecnologías de alta complejidad: la robótica y la inteligencia artificial.

Aprender estas nuevas tecnologías en Perú es complicado, ya que ninguna empresa extranjera vende robots humanoides 'open source', es decir, que puedan desarmarse para realizarles ingeniería inversa y replicarlos. Por lo general, los robots comprados a grandes corporaciones vienen ensamblados y solo realizan un puñado de funciones programadas, no puedes añadirles nuevas capacidades.

"Eso, más o menos, fue la génesis o el impulso que dimos. No podemos esperar a que llegue un robot del exterior para empezar a trabajar en robótica; no queremos ser solo usuarios, sino también diseñar y fabricar nuestros propios prototipos, que es lo que hemos hecho hasta ahora", señaló el CEO de Glexco Robotics and Automation.

¿Cuáles son las capacidades de Xpertus?

Según indica Jorge Tuesta, Xpertus puede adaptarse a diferentes sectores y desempeñar roles de asesor, promotor y educador. Por ejemplo, en su función de orientador, este robot resulta bastante útil en lugares de alta concurrencia, como aeropuertos, centros comerciales, parques de diversiones, ministerios y alcaldías, al brindar información precisa y oportuna al público.

"Xpertus es una fuente de información para asesorar en cualquier requerimiento. A veces es frustrante cuando uno va a hacer una gestión, en el sector público o privado, y pierdes tiempo haciendo una cola incorrecta. Cuando podría haber alguien que te oriente y eso es lo que puede hacer Xpertus, desde el punto de vista de asesoría", indica.

Además de funcionar como asesor, Xpertus puede ser un excelente promotor en hoteles, restaurantes, casinos e incluso en destinos turísticos. Por ejemplo, si planeas viajar a ciudades como Puno, Tarapoto, Iquitos, Tacna, entre otras, puede ofrecerte recomendaciones sobre actividades locales, lugares de interés y servicios disponibles, ayudándote a organizar tu viaje.

"A Xpertus se le puede dotar de conocimiento para interactuar, gracias a su interfaz hombre-máquina. Posee una pantalla amigable donde se pueden mostrar instrucciones, promociones o cualquier contenido que se desee. También puede reproducir videos, e incluso proyectarlos en una pantalla grande", resalta.

El robot también puede desempeñar un rol educativo; sin embargo, el CEO de Glexco Robotics and Automation destaca que Xpertus no pretende reemplazar a los maestros, sino que puede utilizarse como una herramienta complementaria para mejorar la enseñanza, ya que es capaz de almacenar grandes volúmenes de información y ponerlos a disposición al instante.

"Xpertus es una herramienta inteligente que colabora con el ser humano y puede actuar como un asistente especializado en cualquier tema. Por ejemplo, si un catedrático va a enseñar dinámica de fluidos, el robot puede tener todo el conocimiento sobre este tema, así como otros de áreas como matemáticas, física o cualquier otra rama que el docente necesite", resalta.

¿Qué inteligencia artificial usa Xpertus?

De acuerdo al CEO, el robot utiliza una inteligencia artificial propia, alojada en un hosting local, que ha sido desarrollada por la misma empresa peruana. Esta base de conocimientos está entrenada para cumplir los roles y tareas que ha pedido el cliente; sin embargo, cuando es necesario, Xpertus puede usar IA's de terceros (ChatGPT, por ejemplo) para complementar la información, pero necesitará conexión a internet.

“Es una combinación de ambos. El robot puede operar con bases de datos disponibles o, cuando es necesario, utilizar su propio hosting. Por ejemplo, está completamente entrenado en su hosting local para ofrecer capacitaciones en seguridad industrial, especialmente en el sector minero", indicó el jefe de Glexco.

Diferencia entre Xpertus y los robots importados

Una diferencia clave entre Xpertus y los robots importados radica en que el primero puede adaptarse a múltiples funciones y no se limita a roles específicos, es decir, puede ser reconfigurado y personalizado, según las necesidades de cada cliente. En cambio, los robots que se compran a compañías de Estados Unidos, China u otros países, suelen venir con capacidades predefinidas y rutinas fijas.

"Si compras un robot y lo importas te viene con un aplicativo con seis rutinas, ocho o diez. Sabe hacer A, B, C, D hasta la letra H. No es posible enseñarle algo nuevo. Aquí nosotros tenemos un valor diferencial. No hemos comprado un robot, hemos hecho un robot, lo hemos diseñado y lo podemos configurar en cualquier rol que tú quieras", destaca

"Cuando vendemos el robot, no solo se trata de la entrega del producto, sino de un acompañamiento completo. Ofrecemos garantía, soporte técnico y la posibilidad de reconfiguración constante para adaptarlo a nuevas funciones. El robot no solo se utiliza en un único rol, sino que puede evolucionar y cumplir múltiples tareas según lo que necesite el cliente", agrega.

En venta y alquiler

El CEO de Glexco nos reveló que Xpertus no solo está disponible para compra, sino también para alquiler, lo que permite a las empresas e instituciones aprovechar sus capacidades sin comprometerse a una inversión a largo plazo. En caso una entidad desee adquirirlo, tendrá un costo de entre 25.000 a 30.000 dólares estadounidenses.

“Nosotros tenemos todas las opciones, somos muy flexibles en eso, podemos venderlo con todo el soporte técnico de postventa para reconfigurarlo, para ampliar su configuración, etc. También podemos alquilarlo, y de esa manera, asegurarnos de que el cliente tenga todo lo que necesita para que el robot cumpla su rol de forma efectiva en cualquier evento", precisó.

Xpertus tendrá pronto un segundo prototipo

Tuesta nos confirmó que su compañía está trabajando en una segunda versión de Xpertus que incorporará varias mejoras significativas en rendimiento y diseño. Entre ellas, destaca una mejora en la latencia, es decir, el tiempo de respuesta entre la instrucción verbal y la respuesta del robot. Además, se ha optimizado su estructura para hacerlo más delgado y ligero.

"Ahorita hemos generado modismos. Por ejemplo, el español que se habla en Perú es distinto al de Chile, Colombia, México, etc. Si sumamos todos los modismos que hemos estado incorporando, Xpertus puede comunicarse en 52 idiomas y 91 dialectos. También estamos trabajando en las simulaciones para la parte bípeda, una etapa compleja que requiere mucho tiempo e inversión", comenta.

"Es un proyecto muy ambicioso [fabricar un robot bípedo], pero ya lo hemos iniciado y esperamos tener una sorpresa pronto. Sería el primer robot humanoide que camine hecho en Perú, lo que nos permitirá demostrar la gran capacidad de nuestros jóvenes ingenieros, ya que la robótica y la inteligencia artificial son áreas nuevas", añade.

Finalmente, Tuesta expresó su deseo de que Xpertus se convierta en un embajador de la identidad peruana, dado que tiene la capacidad de recoger y difundir conocimientos sobre la historia, música, gastronomía y tradiciones de cada región del país. Estos valiosos elementos culturales podrían ser compartidos con personas que, por ejemplo, visiten las embajadas peruanas en el extranjero.