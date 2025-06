La vez que Microsoft quiso demandar a un adolescente por una web: Bill Gates perdió y tuvo que complacerlo

Durante su historia, Microsoft ha estado envuelto en muchas polémicas. Una de las más recordadas sucedió en 1998, cuando el gobierno de Estados Unidos lo demandó por prácticas antimonopólicas, ya que usó varios métodos desleales para destruir a Netscape, el navegador que competía con Internet Explorer. Aunque Bill Gates salió victorioso, estuvo a punto de ver cómo su empresa se dividía en dos.

Años después, en 2004, la compañía fundada por Bill Gates volvió a estar en el "ojo de la polémica", luego de que intentara demandar a un adolescente llamado Mike Rowe, quien había creado una página web cuyo nombre no agradaba a Microsoft. Afortunadamente para el joven, recibió el apoyo de miles de ciudadanos y, gracias a la presión mediática, no fue llevado a juicio.

¿Quién es Mike Rowe y porqué Microsoft intentó demandarlo?

Todo comenzó el 5 de agosto de 2003, cuando Mike Rowe, un adolescente de 17 años que vivía en Canadá, registró una página web para promocionar su pequeño negocio de diseño, que atendía a tiempo parcial. El joven decidió usar su nombre como dominio, seguido de la palabra "Soft", como un juego de palabras que, fonéticamente, sonaba muy similar a "Microsoft".

El sitio www.MikeRoweSoft.com llegó a los ojos de Microsoft. En 2004, le enviaron una carta de advertencia al adolescente, exigiéndole que retirara la página web por supuesta infracción de derechos de autor. Como compensación, la compañía fundada por Bill Gates se comprometía a pagarle la suma de 10 dólares estadounidenses.

Mike Rowe no aceptó la oferta y se puso en contacto con Microsoft para intentar llegar a un acuerdo. El adolescente pidió 10.000 dólares, una suma insignificante para una compañía de ese tamaño, que no afectaría en absoluto sus ganancias. Sin embargo, la empresa norteamericana se negó y lo amenazó con emprender acciones legales si no retiraba el sitio web de inmediato.

¿Cómo acabó el caso de Microsoft contra Mike Rowe?

El adolescente no se dejó intimidar y acudió a los medios de comunicación para contar su historia. El caso despertó la solidaridad de miles de ciudadanos, quienes no dudaron en donarle dinero para que pudiera enfrentar su disputa legal contra Microsoft. En total, Mike Rowe consiguió reunir más de 6.000 dólares en donaciones.

Debido a las fuertes críticas, Microsoft desistió de demandar a Mike Rowe. En lugar de continuar con el proceso legal, optó por contactarlo y resolver el conflicto fuera de los tribunales. Tras un insólito acuerdo, el joven canadiense aceptó eliminar su página web, después de que la compañía le ofreciera varios regalos como compensación.

Entre los obsequios, Mike recibió una consola Xbox (muy popular en esa época) junto con varios videojuegos. También obtuvo una laptop Alienware, una membresía del Microsoft Developer Network y un viaje con su familia a las oficinas de la empresa, incluyendo una visita al Microsoft Research Tech Fest. Dichos gastos superan los 10.000 dólares que pedía el joven al inicio.