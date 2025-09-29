HOYSuscripcion LR Focus

World ID tras 1 año en Perú: ¿qué hace realmente el escaneo de iris con tus datos biométricos?

¿Pago por tus datos biométricos? Aunque son muchas las interrogantes sobre el servicio de escaneo de iris, la mayoría sostenidas en desinformación, averiguamos lo que en realidad ofrecen y para qué escanean tu ojo.

El servicio busca ser el mecanismo de verificación de varias plataformas. Foto: WorldID
El servicio busca ser el mecanismo de verificación de varias plataformas. Foto: WorldID

En la actualidad, las principales plataformas en línea se enfrentan a la necesidad de identificar la naturaleza de sus visitantes, ya que el avance de la inteligencia artificial supone un desafío significativo al momento de distinguir entre la actividad humana del comportamiento sintético (casi robótico). Dichas situaciones suponen constantes riesgos de fraude y robo de identidad, para las que ya existen nuevos mecanismos que buscan contrarrestar la problemática en cuestión.

¿Qué es World y cómo funciona?

Según un reporte de Hart Research, un 96% de los peruanos fueron víctimas de fraude en línea o robo de identidad (36%) o conocen a alguien que lo fue (60%). Además, siete de cada diez (71%) peruanos se preocuparon por si el contenido que ven en línea fue generado por un humano o un bot de IA.

PUEDES VER: ¿Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en caso roben o pierdas tu teléfono? Esto debes hacer

lr.pe

Bajo ese contexto, World, que básicamente es un protocolo, se centra en mejorar la confianza en línea y facilita el acceso a la economía global mediante la distribución de un nuevo token digital. En resumen, permite probar que uno es un ser humano para frenar el robo de identidad. ¿Cómo? Al estilo de los clásicos captcha, se escanea el iris de la persona y una vez que se valida que es un individuo real, se otorga acceso al sistema que se desea ingresar. Es una validación de inicio de sesión, básicamente.

Los datos provenientes de la verificación en un Orb no se almacenan, las imágenes tomadas se encriptan, se envían a tu dispositivo y se eliminan inmediatamente. Las capturas duran unos instantes, se convierten en un código matemático, el código de iris se transforma criptográficamente en varios fragmentos, cada uno es completamente anónimo y se distribuyen en bases de datos separadas operadas por terceros independientes de confianza.

¿El uso de biometría es un riesgo a la privacidad?

PUEDES VER: Jefe de Android sobre instalación de apps fuera de Play Store: "Se reforzará la seguridad sin tocar la libertad"

lr.pe

Según nos informaron desde World, trabajan bajo la lógica de unicidad sin identidad. Al unirse a su red, confirman que eres humano y distinto de otros participantes, pero no sabrán quién eres realmente. ¿Cómo así? Los datos personales utilizados para verificar un World ID se transfieren a tu dispositivo y permanecen allí, nunca en servidores de World ni accesibles por ellos o terceros. También, sus herramientas Anonymized Multi-Party Computation (AMPC) y Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) prueban que eres un ser humano único sin revelar información subyacente, como confirmar que sabes una contraseña sin compartirla. Además, su desarrollo es de código abierto, por lo que su funcionamiento es transparente.

¿Cómo saber si los datos biométricos no serán manipulados sin tu consentimiento?

Al verificar tu World ID, necesitan tu información biométrica para analizar imágenes de tu rostro y ojos en el Orb y así determinar que eres un humano y crear un código de iris. Ahora, este elemento se anonimiza para que solo tengas un World ID, con el cual se encripta tu información y se envía a tu teléfono (esta se eliminan del Orb). Este proceso dura menos de diez segundos y los elementos se borran de forma permanente. La mecánica se repite para cada proceso que hagas.

PUEDES VER: Xiaomi 15T Pro es oficial: cámara Leica telefoto 5x, Dimensity 9400+, 5.500 mAh de batería y más

lr.pe

¿Pagaban para comprar tus datos biométricos?

No, de hecho no se intercambia el iris por dinero o por una moneda digital. Lo que en realidad hicieron fue que, luego de verificar su humanidad y recibir su World ID, cada usuario podía elegir recibir Worldcoin tokens (WLD) de bienvenida (30 WLD) y luego de forma semiregular (26 WLD), durante el primer año. Aunque la campaña no se ejecutó bien y se prestó a malentendidos que vimos durante todo el año pasado, la idea no fue comprar los datos biométricos, sino construir una red financiera y de identidad.

