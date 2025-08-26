HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Detectan primer caso humano del parásito come carne en EEUU
Detectan primer caso humano del parásito come carne en EEUU     Detectan primer caso humano del parásito come carne en EEUU     Detectan primer caso humano del parásito come carne en EEUU     
USA

El megacohete 'Starship' se queda en tierra: el clima frustra misión de SpaceX

SpaceX ha pospuesto el lanzamiento del prototipo 'Starship' debido a condiciones climáticas adversas. El nuevo intento se prevé para el martes, tras una serie de fallos recientes.

SpaceX ha pospuesto el lanzamiento del prototipo Starship debido a condiciones climáticas adversas. El nuevo intento se prevé para el martes, tras una serie de fallos recientes.
SpaceX ha pospuesto el lanzamiento del prototipo Starship debido a condiciones climáticas adversas. El nuevo intento se prevé para el martes, tras una serie de fallos recientes. | Foto: Composición LR/ Lenovo & WIRED

El mal tiempo obligó a SpaceX a posponer este lunes el lanzamiento de su prototipo de cohete 'Starship', clave para las aspiraciones de Elon Musk de colonizar Marte, así en como los planes de la NASA de llevar de nuevo a astronautas a la Luna.

El décimo vuelo de prueba, que ahora podría ocurrir el martes, llega en un momento de mayor escrutinio para el vehículo de lanzamiento más potente del mundo, tras una serie de fallos que comienzan a suscitar dudas sobre su viabilidad.

PUEDES VER: SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

lr.pe

Megacohete 'Starship' no pudo despegar por el mal clima

Con una altura de 123 metros, el gigante de acero inoxidable estaba listo para despegar desde la base Starbase de la empresa, al sur de Texas, en un lapso de tiempo que se abrió a las 18H30 locales (23H30 GMT).

Se trata del segundo retraso en dos días, después de que una fuga en el sistema terrestre frustrara un intento previo el domingo.

El objetivo de la misión es someter la etapa superior, destinada en última instancia a transportar tripulación y carga, a pruebas de estrés estructural mientras vuela alrededor de medio mundo antes de amerizar en el océano Índico.

SpaceX también probará nuevos materiales para el escudo térmico e intentará desplegar satélites Starlink simulados como carga.

El agresivo enfoque de la empresa de "fracasar rápido, aprender rápido" le ha acreditado con un liderazgo indiscutible en los lanzamientos espaciales gracias a su familia de cohetes Falcon.

Sus cápsulas Dragon son las únicas naves espaciales estadounidenses que transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional, mientras que Starlink se ha convertido en un activo geopolítico.

PUEDES VER: Europa desarrolla un avión hipersónico de Mach 5 que podría transformar el acceso al espacio y competir con EE. UU. y China

lr.pe

'Starship' enfrenta nuevos retos

Aunque crece la preocupación sobre si estos éxitos se traducirán en Starship, un cohete como ninguno de los anteriores. La fase superior ha explotado en los tres vuelos de prueba de 2025.

Incluso si el décimo vuelo tiene éxito, todavía quedan por delante grandes obstáculos.

"Quedan miles de retos de ingeniería tanto para la nave como para el propulsor, pero quizás el mayor de ellos sea desarrollar un escudo térmico orbital totalmente reutilizable", afirmó Musk, su fundador, en una transmisión en línea.

Además, los retrasos en la Starship podrían afectar al programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los astronautas estadounidenses de vuelta a la Luna a mediados de 2027 utilizando una versión modificada de la Starship como vehículo de aterrizaje.

Notas relacionadas
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

LEER MÁS
Europa desarrolla un avión hipersónico de Mach 5 que podría transformar el acceso al espacio y competir con EE. UU. y China

Europa desarrolla un avión hipersónico de Mach 5 que podría transformar el acceso al espacio y competir con EE. UU. y China

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump no podrá aplicar la deportación exprés: juez permite que inmigrantes en Maryland puedan apelar casos de expulsión

Trump no podrá aplicar la deportación exprés: juez permite que inmigrantes en Maryland puedan apelar casos de expulsión

LEER MÁS
Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington DC tras la llegada de la Guardia Nacional: “No tenemos elección”

Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington DC tras la llegada de la Guardia Nacional: “No tenemos elección”

LEER MÁS
Temblor en México hoy, martes 26 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en México hoy, martes 26 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Petro responde a amenaza de congresista de EEUU por negar existencia de Cartel de los Soles: "Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy"

Petro responde a amenaza de congresista de EEUU por negar existencia de Cartel de los Soles: "Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

USA

Trump no podrá aplicar la deportación exprés: juez permite que inmigrantes en Maryland puedan apelar casos de expulsión

Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington DC tras la llegada de la Guardia Nacional: “No tenemos elección”

Temblor en México hoy, martes 26 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota