Tecnología

WhatsApp lanza función con inteligencia artificial que adapta el tono de tus mensajes a tu estilo personal

Con esta nueva función de WhatsApp, será más fácil poner un tono de chat a cada uno de tus contactos con la ayuda de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se une a WhatsApp.
La inteligencia artificial se une a WhatsApp. | Foto: Computer Hoy

Para brindar una mejor experiencia a los usuarios de WhatsApp, Meta ha creado una nueva función que permite cambiar el tono de los chats con la ayuda de la inteligencia artificial. Esta herramienta facilita una comunicación más clara y adaptada al contexto de la conversación, lo que permite entender mejor las intenciones de las personas.

Esto será útil, por ejemplo, cuando una persona no sepa cómo expresarse o no tenga claro cómo responder un mensaje. La inteligencia artificial de Meta facilitará esta tarea al ofrecer sugerencias basadas en el contenido que redacte el usuario, quien además podrá seguir realizando los cambios que desee.

PUEDES VER: WhatsApp activa transcripción de audios: cómo convertir mensajes de voz en texto sin apps externas

lr.pe

¿Dónde puede encontrar esta función en WhatsApp?

Esta función está disponible únicamente en inglés, por lo que se puede encontrar bajo el nombre ‘Writing Help’ (Ayuda para la Escritura). A través de esta herramienta, las y los usuarios podrán recibir sugerencias en sus chats individuales o grupales para expresar sus ideas de manera más efectiva.

Esta función se implementará de forma privada, con el fin de que la inteligencia artificial se utilice de manera segura y manteniendo el cifrado de extremo a extremo. Según indicó la red social WhatsApp a través de un comunicado, se tiene previsto extender esta herramienta a más países y más idiomas, para que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas.

PUEDES VER: Cómo enviar tu carta a Santa Rosa de Lima por WhatsApp, correo electrónico o Serpost este 30 de agosto

lr.pe

Las funciones agregadas en WhatsApp

Para no quedarse atrás, WhatsApp ha lanzado diversas funciones que han sido bien recibidas por las y los usuarios. Por ejemplo, ahora es posible agregar música a los estados, al estilo de Instagram. Otra función destacada es la transcripción automática de notas de voz a texto, lo que permite entender mensajes sin necesidad de escucharlos.

También, la plataforma ha incorporado herramientas de seguridad que permiten controlar quién puede agregarte a grupos que muestra información detallada sobre los chats grupales, lo cual ayuda a prevenir el ingreso a conversaciones con personas desconocidas.

