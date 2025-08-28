HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Tecnología

WhatsApp activa transcripción de audios: cómo convertir mensajes de voz en texto sin apps externas

La app de Meta incorporó una función que permite transcribir mensajes de voz de manera nativa, sin usar apps de terceros. Es ideal para entornos ruidosos o personas con discapacidad auditiva.

WhatsApp ahora cuenta con una función que permite transcribir mensajes de voz. Foto: Composición LR
WhatsApp lanzó una herramienta que convierte audios en texto directamente en la aplicación. Esta actualización busca optimizar la experiencia de mensajería y mejorar la accesibilidad para todos los usuarios.

La función ya está disponible en la mayoría de dispositivos iOS y Android con versiones recientes del sistema operativo, y ofrece compatibilidad inicial con idiomas como español, inglés y portugués.

La aplicación permite decidir si la transcripción será automática o manual. Foto: Composición LR<br><br>

Cómo activar la transcripción de mensajes en WhatsApp

Para habilitar la transcripción automática, el usuario debe ingresar a Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz. Desde allí se puede activar o desactivar la opción y elegir el idioma para el texto.

La aplicación permite decidir si la transcripción será automática o manual. En este último caso, se debe mantener presionado el audio en el chat y seleccionar la opción transcribir.

Ventajas de convertir audios en texto dentro de la app

Esta herramienta evita el uso de aplicaciones externas, lo que refuerza la seguridad y privacidad. El procesamiento se realiza de forma local en el dispositivo, manteniendo la confidencialidad del contenido.

Entre los beneficios, destaca la utilidad en entornos donde no es posible reproducir audios, como reuniones, conciertos o espacios públicos. También facilita la comunicación para personas con dificultades auditivas.

WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

Requisitos y compatibilidad para usar esta función

La función está disponible en la mayoría de dispositivos Android e iOS actualizados, y por ahora admite idiomas como español, inglés y portugués. Meta adelantó que se añadirá compatibilidad con más lenguas en próximas versiones.

