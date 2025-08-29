Así puedes usar WhatsApp con un truco poco conocido que libera espacio y acelera tu dispositivo móvil

Este truco te ayudará para tener mas espacio en tu celular. | Foto: Peru Retail

Todos los días usamos las redes sociales, sobre todo WhatsApp, para comunicarnos con otras personas. A veces coordinamos llamadas o reuniones; otras, utilizamos chats personales para anotar asuntos propios, o participamos en chats grupales del trabajo, la familia o las y los amigos.

Cuando usamos WhatsApp, muchas veces sin darnos cuenta acumulamos archivos como fotos, videos, chats o notas de voz largas, entre otros. Esto puede ocasionar que la aplicación se vuelva más lenta y que la memoria del dispositivo se llene. Para evitar este tipo de problemas, existe un truco que permite liberar espacio de manera rápida y sencilla.

¿Cuál es el truco para liberar espacio en WhatsApp?

Para realizar esta función, se recomienda tener actualizada la copia de seguridad automática, lo que permitirá conservar todos los archivos. Por lo que se recomienda seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la aplicación y busca 'ajustes'.

Pulsa 'Almacenamiento y datos' y busca la opción 'Administrar almacenamiento'.

Puedes buscar aquí todos los archivos y, dentro del chat, seleccionar las fotos o videos que desees eliminar desde el ícono del tacho de basura.

En caso quieras conservar algún archivo, puedes destacarlo con una estrella. Por otro lado, en un chat puedes eliminar mensajes utilizando la lupa y escribiendo “elemento” para borrarlos.

Las ultimas actualizaciones de WhatsApp

WhatsApp busca mejorar la experiencia de las y los usuarios, por lo que ha incorporado la inteligencia artificial en la aplicación. Gracias a esta tecnología, la IA puede ayudar a redactar mensajes y transcribir notas de voz en texto.

Otros cambios incluyen la posibilidad de añadir música a los estados y nuevas funciones de seguridad en los chats individuales y grupales, como el envío de una notificación cuando alguien intenta agregarte a un grupo desconocido.